Giorgia Meloni incontra Joe Biden: “Resistenza ucraina allontana guerra mondiale, noi la sosteniamo” Non c’è stata la tradizionale conferenza stampa al termine dell’incontro bilaterale, ma i temi affrontati da Giorgia Meloni e Joe Biden nell’incontro presso lo Studio Ovale sono chiari: sostegno alla resistenza ucraina e rapporti commerciali in primis.

A cura di Annalisa Girardi

Giorgia Meloni ha incontrato il presidente statunitense Joe Biden nello Studio Ovale della Casa Bianca. Un colloquio al termine del quale non c'è stata la consueta conferenza stampa dei due leader, ma le agenzie di stampa hanno comunque riportato ciò che si sono detti, in particolare rispetto ai legami economici e all'impegno in Ucraina. "Le nostre relazioni sono storicamente forti, superano i governi e restano solide indipendentemente dal colore politico", ha affermato in particolare la presidente del Consiglio.

Per poi aggiungere: "Tutti insieme abbiamo deciso di difendere la legge internazionale e sono orgogliosa che l'Italia fin dall'inizio abbia fatto la sua parte, lo abbiamo fatto perché supportare l'Ucraina significa difendere l'esistenza pacifica delle persone ovunque nel mondo. A differenza di quanto qualcuno pensa, la resistenza Ucraina allontana una guerra mondiale, non la avvicina. Chi crede nella pace deve supportare l'Ucraina".

Il presidente Usa, da parte sua, ha sottolineato che l'Italia sia "forte" nel suo sostegno a Kiev. Affermando che lui e la presidente del Consiglio siano "diventati amici", le ha poi rivolto le sue condoglianze per le vittime del maltempo che ha colpito la penisola in questi giorni.

Nell'incontro alla Casa Bianca Meloni ha parlato anche della questione migratoria: "Stiamo costruendo una nuova relazione fra pari con i Paesi africani per aggredire il problema della migrazione illegale", ha detto. E infine, ha toccato il tema dei rapporti commerciali: "Italia e Stati Uniti hanno un comune interesse a potenziare un commercio globale che non sia solo libero, ma corretto. La concorrenza di Paesi che non rispettano standard garanzie sul lavoro, rispetto dell'ambiente, sicurezza mina le nostre imprese e i nostri lavoratori".

E ancora: "Un commercio libero senza regole ha mostrato i suoi limiti e dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra apertura e protezione delle nostre economie e dei nostri interessi strategici". Infine la presidente del Consiglio ha concluso: "L'Occidente deve lavorare insieme per supportare il nostro sistema industriale favorendo la convergenza tra gli interessi delle nostre nazioni. Gli Usa sono il nostro partner commerciale più importante al di fuori dell'Europa e sono d'accordo con Biden sul fatto che il nostro interscambio è molto alto ma non ci sono ragioni per cui non possa crescere ancora".