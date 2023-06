Giorgia Meloni è la preferita dagli italiani nei sondaggi, davanti a Giuseppe Conte ed Elly Schlein La leader di Fratelli d’Italia è la preferita nei sondaggi, seguita dal presidente del Movimento 5 Stelle e dalla segretaria del Pd. In vetta tra i politici, però, c’è sempre il Presidente Mattarella.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il capo dello Stato sempre in testa, poi i leader politici: Meloni, Conte, Schlein, Berlusconi, Salvini, Calenda e Renzi. Nell'ultimo sondaggio di Quorum/Youtrend per Skytg24, si evidenzia ancora una volta una tendenza: il consenso della presidente del Consiglio è sempre in crescita. E con lei, cresce l'apprezzamento per il suo governo. Il giudizio positivo nei confronti dell'esecutivo viene espresso dal 41% degli italiani, contro il 47% che invece dà un giudizio negativo: ma attenzione, il dato in favore di Meloni e i suoi è in crescita del 3% in due settimane.

Torniamo agli esponenti politici: il primo è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che con il 65% dell'indice di fiducia stacca tutti accumulando anche un più 2% rispetto alla rilevazione precedente. Tolto il capo dello Stato, però, arrivano i leader: prima Giorgia Meloni, con il 43% dei cittadini italiani che dicono di avere fiducia in lei, un più 5% in due settimane; secondo Giuseppe Conte, che da leader del Movimento 5 Stelle gode ancora della popolarità acquisita durante la pandemia di Covid, per lui arriva un meno 2% che lo fa scivolare al 34% di giudizi positivi.

Terzi a pari merito la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi: la prima perde l'1% in due settimane, il secondo guadagna il 2%. Entrambi si trovano al 26%. Un gradino sotto c'è il leader della Lega, Matteo Salvini: più 4% per il segretario del Carroccio, che sale al 25%. È evidente fin qui, numeri alla mano, che a crescere sono solo i leader politici di centrodestra, che evidentemente ispirano più fiducia ai cittadini.

Leggi anche Conte e Schlein sono andati a incontrare gli studenti che protestano contro il caro affitti

Chiudono la classifica i leader dell'ex Terzo Polo: il segretario di Azione, Carlo Calenda, con un più 5% torna al 18%, mentre Matteo Renzi, con un più 1% passa al 14%. Il leader di Italia Viva continua a essere, come accade da anni, il meno apprezzato dai cittadini.