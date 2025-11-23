Politica
video suggerito
video suggerito

Ex senatore D’Anna deride Valentina Pitzalis: “C’è a chi la moglie piace cotta”. Poi le scuse: “Ero ironico”

Vincenzo D’Anna, presidente dell’ordine dei biologi ed ex senatore di 74 anni, ha deriso sui social Valentina Pitzalis, vittima di tentato femminicidio e attivista contro la violenza sulle donne. Nel 2011, l’ex marito tentò di ucciderla dandole fuoco. “C’è a chi piace cruda ed a chi cotta la moglie”, ha scritto l’ex esponente del Popolo della libertà e di Forza Italia sui social.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Luca Pons
19 CONDIVISIONI
Immagine

Si avvicina il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Per questo Valentina Pitzalis, vittima di un tentato femminicidio nel 2011 rimasta gravemente ustionata e sfigurata, pochi giorni fa era a Milano a parlare a oltre 2mila studenti a un evento pubblico. Sui social però è arrivato il commento di Vincenzo D'Anna, 74enne ex senatore del Popolo della libertà e presidente della Federazione nazionale degli ordini dei biologi: "C'è a chi piace cruda ed a chi cotta la moglie".

Un commento pubblicato su Facebook, sotto un articolo che parlava dell'intervento di Pitzalis. Le sue parole sono poi state cancellate in fretta dopo che è scoppiata la polemica. Sostituite non da scuse, ma da un altro messaggio aggressivo: "Commento sarcastico e non valevole di offesa per la povera vittima. Precisazione a beneficio dei mistificatori!! ". Solo ad alcune ore di distanza D'Anna si è scusato.

Nel 2011, l'ex marito di Pitzalis tentò di ucciderla cospargendola di cherosene e dandole fuoco. Lui sarebbe morto nelle fiamme, lei si sarebbe salvata ma con ferite gravissime. Il volto sfigurato, numerose cicatrici e le mani gravemente compromesse: oggi può usare solo la destra, in modo limitato, mentre la sinistra è stata amputata.

Leggi anche
In manovra una flat tax al 5% per i neoassunti under 30: la proposta della Lega

Dopo il tentato femminicidio, peraltro, aveva anche subito anni di attacchi social a partire dai genitori dell'ex marito, che la accusarono di aver ucciso l'uomo. Cosa che la giustizia ha definitivamente smentito. Negli anni, la 42enne si è esposta più volte come attivista e testimone contro la violenza sulle donne, partecipando a numerose campagne dedicate al tema.

Vincenzo D'Anna, che ha lasciato il commento, è un politico e biologo casertano, già presidente dell'Ordine nazionale dei biologi. In politica nel corso della sua vita ha aderito alla Democrazia cristiana, poi a Forza Italia (fu assessore nella provincia di Caserta dal 2005 al 2007) e al Popolo della libertà, con cui venne eletto prima deputato nel 2010 e poi senatore nel 2013. Oggi è presidente della Federazione nazionale degli ordini dei biologi, che ha risposto con una nota ufficiale attaccando "hater e fomentatori di odio".

D'Anna è stato al centro di più di una polemica. Nel 2016 chiese che venisse tolta la scorta a Roberto Saviano. L'anno dopo, invece, giustificò gli stupri dicendo che le donne avrebbero dovuto essere "più caute".

Il commento di D'Anna è stato individuato per prima da Selvaggia Lucarelli, che l'ha denunciato sui social. Successivamente, come detto, è stato rimosso. Sul suo profilo, l'ex senatore si è inizialmente giustificato: la frase "era in ironica risposta", ha scritto sotto lo stesso post, "alla domanda che pone la sventurata donna, al marito morto e che l’ha terribilente sfigurata : gli vorrò domandare perché l’ha fatto? La risposta ironica e sarcastica".

Solo alcune ore dopo D'Anna ha corretto il tiro, pur continuando a sostenere che era una "risposta sarcastica e ipotetica. Ho immaginato la battuta che quel folle individuo, quell'uomo malvagio, avrebbe potuto – metafisicamente – dare. Una battuta che non rispecchia in alcun modo il mio pensiero". Poi si è scusato. Ma solo "con la vittima, non con coloro che speculano senza sapere".

Politica Italiana
19 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Coppa Davis
Cobolli al terzo set contro Munar, Italia-Spagna 1-0 nella finalissima per "l'insalatiera"
Berrettini imbattibile in Davis, cosa si è detto durante la finale: "È l'unica chance sempre"
Perché Sinner non gioca con l'Italia, il motivo che 'sembra una banalità ma non lo è"
Perché il trofeo è un'insalatiera? Quanto pesa, com'è fatto e quanto vale
Quante volte l'Italia ha vinto il torneo: l'albo d'oro dei vincitori e chi ne ha vinte di più
Montepremi, quanto guadagna l'Italia se vince: i premi per gli azzurri
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views