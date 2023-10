Europee, Lega a caccia di soldi: Laura Ravetto lancia raccolta fondi, in palio una giornata con lei Laura Ravetto lancia una raccolta fondi per le europee: chi sceglie di finanziare la Lega con una donazione può aspirare a trascorrere una giornata con la parlamentare.

La parlamentare della Lega Laura Ravetto ha lanciato un'inedita iniziativa per raccogliere fondi per il partito in vista delle elezioni europee: in palio un premio speciale, una giornata da trascorrere in compagnia della deputata, seguendola nei suoi appuntamenti di lavoro, in una redazione televisiva.

"Oggi è il mio giorno, nel senso che è il giorno dedicato a me per sostenere la Lega. Se vorrete, vi allego l'indirizzo, qualunque erogazione liberale detraibile al 26%, va bene qualunque importo… In ogni caso grazie, grazie che mi seguite…". La leghista ha lanciato insomma una vera e propria ‘riffa social' attraverso un video, per promuovere la raccolta fondi a sostegno del Carroccio.

"Se ritenete che io sia una delle vostre deputate preferite, se siete interessati anche a questi premi simbolici che faccio", fate una donazione, scrive su Twitter la responsabile del Dipartimento pari opportunità del partito di Matteo Salvini. Ravetto elenca i ‘premi' che assegnerà ai finanziatori più generosi: "Quello che contribuirà di più verrà con me in una redazione televisiva, il secondo farà un giro con me in Parlamento, il terzo potrà mettere sui miei social un messaggio a sua discrezione. Se siete interessati a questo, se volete sostenerci, se credete nelle nostre battaglie", fate una donazione, insiste la parlamentare leghista. Una raccolta fondi che potrebbe rivelarsi molto proficua, soprattutto perché in questo modo i parlamentari del Carroccio potrebbero evitare di mettere mano al portafogli, attingendo alle proprie risorse, per contribuire alla raccolta di soldi per le europee, come chiesto espressamente dal leader Matteo Salvini.

L'idea in realtà non è nuova, ci aveva già pensato il suo collega Claudio Borghi qualche settimana fa, lanciando il ‘Fin Day'. In un post sui social il senatore lo scorso 6 settembre aveva lanciato "Il primo esperimento per rendere visibile a tutti l'apporto reale di una community virtuale. Giornata di finanziamento in vista delle elezioni europee per aiutare le nostre idee eurocritiche a non essere del tutto sepolte dalla propaganda UE che può disporre di enormi mezzi e ricchissimi finanziatori, da Soros in giù. Dopo il primo giorno già in più di 200 avete contribuito e di questo vi ringrazio davvero".

Borghi, oltre a condividere l'Iban, con intestazione Lega Salvini Premier, a cui inviare il bonifico, aveva indicato un range, da 30 euro a 30mila euro, necessario per usufruire della detrazione del 26% sull"importo donato. Ai tre più ‘generosi' Borghi ha promesso una cena: "Se possibile cercherò di far avere a tutti un qualche tipo di "premio" ma per i maggiori donatori ci saranno dei ringraziamenti speciali: Per i tre che avranno donato la cifra più alta pranzo con me sul "famoso" balcone delle dirette dal lago. Per il quarto donatore più alto il famoso cubo di tungsteno. Per il quinto il mio telegramma di nomina al Senato. Dal sesto al quindicesimo set completo di minibot autografati".

Il senatore alla fine del post aveva però rassicurato i suoi followers: "So che alcuni di voi si sono preoccupati perché vorrebbero partecipare ma sono in un momento difficile e non sanno cosa fare… Mi raccomando, Se siete in difficoltà NON DONATE NULLA che vi vorrò bene lo stesso!".

L'operazione nel caso di Borghi sembra essere riuscita: sarebbe arrivato a quota 178mila euro. Alla fine il parlamentare della Lega ha postato una foto sul lago di Como con i tre più fortunati, che hanno scelto di finanziare la Lega: "Con i ‘vincitori' del Fin Day sul balcone delle dirette sul lago. Grazie ancora a tutti", recitava la didascalia.