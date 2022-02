Covid, da domani 14 febbraio nuova mappa delle Regioni: cambio colore per Molise e Sicilia Nuova mappa colorata delle Regioni: da domani, lunedì 14 febbraio, il Molise passa dal bianco al giallo e la Sicilia viene ‘promossa’ dall’arancione al giallo.

La mappa colorata delle Regioni cambia ancora. Alla luce dei dati della Cabina di Regia dello scorso venerdì, la Regione Molise passa dal bianco al giallo e la Regione Sicilia viene ‘promossa' dall'arancione al giallo. Il passaggio di colore per le due Regioni scatta da domani, lunedì 14 febbraio, in base all'ordinanza del ministero della Salute Roberto Speranza.

Restano in zona arancione invece Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta. In zona bianca solo Basilicata e Umbria. Tutte le altre Regioni sono in zona gialla. Nessuna Regione si trova in fascia rossa.

La Sicilia è rimasta in zona arancione per tre settimane. Il ritorno nella fascia di rischio più bassa è stato determinato dalla riduzione dei parametri per i ricoveri per Covid nei reparti ordinari e intensivi. "Il ministro della Salute ci ha comunicato il passaggio in zona gialla – ha detto il governatore Nello Musumeci – è una buona notizia. Con le dovute cautele e con la necessaria prudenza nei comportamenti quotidiani, credo che ognuno abbia il diritto a tornare a vivere con maggiore libertà e soprattutto con quella felicità che, specie in questi mesi, ha troppe volte ceduto il passo alla rassegnazione".

E se la curva in Molise torna a salire, i contagi in Sicilia sono invece in calo, come del resto in quasi tutto il Paese, anche se nel Sud Italia la discesa dei casi è più lenta rispetto al Nord, come ha sottolineato il matematico Giovanni Sebastiani (Cnr): "Calabria, Molise e Sicilia, hanno valori della velocità di discesa prossimi allo zero".

Questo è il primo weekend senza mascherine all'aperto, con l'unica eccezione della Campania, dove è in vigore l'ordinanza del presidente Vincenzo De Luca, che ha prolungato l'obbligo dell'uso del dispositivo fino al 28 febbraio.

Ma il ritorno alla normalità è stato salutato anche dalla riapertura delle discoteche, per la prima volta dopo un anno e mezzo. Nei locali da ballo si può accedere solo con Super Green Pass (vaccino o guarigione dal Covid) e con alcune limitazioni: la capienza per i locali al chiuso è fissata al 50%, mentre è del 75% la capienza consentita per quelli all'aperto; bisogna inoltre mantenere la la distanza interpersonale di almeno 2 metri e indossare la mascherina nel locale, tranne nel momento in cui si balla.

Nei prossimi giorni ci saranno alcune novità: da martedì 15 febbraio gli over 50 potranno andare al lavoro solo con il Green Pass rafforzato. È ormai certa invece la fine dello stato d'emergenza dal prossimo 31 marzo, mentre per lo stop all'obbligo di vaccinazione per gli over 50 bisogna aspettare il 15 giugno.