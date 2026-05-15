Così la Grecia è diventata l’avamposto israeliano in Europa

Da sinistra a destra il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar, il Ministro degli Esteri cipriota Constantinos Kombos e il Ministro degli Esteri greco Giorgos Gerapetritis si stringono la mano durante un incontro trilaterale sulla cooperazione energetica ad Atene, Grecia, il 13 marzo 2025.

Mentre i 175 attivisti e attiviste della Global Sumud Flotilla scendevano dalle passerelle del molo di Atherinolakkos lo scorso 30 aprile, scortati dalla polizia ellenica, il porto industriale sulla costa sud-orientale di Creta smetteva di essere solo uno snodo energetico per trasformarsi nel simbolo di una sovranità di fatto condivisa. "L'operazione" si è conclusa lì, tra le banchine che servono la centrale elettrica locale, ma il suo inizio racconta una storia diversa: un arrembaggio militare straniero compiuto a poche decine di miglia dalle coste greche, nel silenzio operativo delle autorità di Atene. L'intercettazione della Flotilla, partita per sfidare l'assedio illegale di Gaza con aiuti umanitari, è avvenuta a circa 600 miglia nautiche da Gaza. Tecnicamente si tratta di acque internazionali, ma politicamente siamo nel cuore del raggio d'azione di uno Stato membro dell'Unione Europea. Secondo la nostra ultima inchiesta le autorità greche non sono state spettatrici distratte, ma attori non protagonisti di un copione scritto a Tel Aviv.

Per spiegare come una democrazia occidentale possa integrare la propria catena di comando con quella di un esercito straniero a ridosso delle proprie acque territoriali, non basta guardare alla cronaca degli ultimi giorni, bisogna riavvolgere il nastro di oltre quindici anni e seguire i fili di una metamorfosi che ha spostato l'asse della Grecia dal sostegno storico alla causa palestinese alla funzione di avamposto strategico d'Israele nel Mediterraneo.

L'epoca d'oro del filo-palestinesimo: il fantasma di Papandreou

Per quarant'anni, Atene è stata la "bestia nera" di Israele nei corridoi di Bruxelles e delle Nazioni Unite. La Grecia agiva cioè come il principale ostacolo diplomatico: era il Paese che, sistematicamente, metteva il veto o ostacolava ogni risoluzione europea favorevole a Tel Aviv, denunciando con fermezza l'occupazione dei territori palestinesi. Una postura che non era un semplice orientamento politico, ma il cuore della dottrina di Andreas Papandreou, fondatore del PASOK (il Movimento Socialista Panellenico). Il PASOK non era solo un partito di sinistra; era la forza che, dopo la caduta della dittatura dei Colonnelli nel 1974 (il regime militare di ispirazione fascista e ultra-nazionalista che sospese le libertà civili e governò la Grecia con il pugno di ferro dal 1967 fino al suo crollo), aveva dato voce alla riscossa nazionalista e popolare della Grecia. Per Papandreou, la solidarietà con la causa palestinese era un pilastro dell'identità nazionale. Questo perché i greci di allora vedevano nella tragedia palestinese uno specchio della propria: nel 1974, infatti, la Turchia aveva invaso militarmente la parte settentrionale di Cipro, arrivando a occuparne il 37% del territorio. L'azione di Ankara era scattata in risposta a un colpo di Stato ordito dalla giunta militare di Atene e dai nazionalisti greco-ciprioti, che miravano a rovesciare il governo locale per annettere l'isola alla Grecia (la cosiddetta Enosis). Per la popolazione ellenica, l'esito di quegli eventi rimase comunque una ferita mai rimarginata: migliaia di profughi greco-ciprioti furono cacciati dalle proprie case, rendendo i greci ipersensibili al tema della terra sottratta con la forza. Per l'opinione pubblica dell'epoca, i palestinesi erano dunque "fratelli di sventura", vittime di un'occupazione militare esattamente come i loro consanguinei a Cipro.

Arafat ad Atene: la sfida alla NATO e il realismo degli armatori

Negli anni Ottanta, mentre il resto d'Europa guardava con estrema diffidenza all'OLP (l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina), allora considerata da molti governi occidentali alla stregua di un gruppo terroristico, Papandreou compì un atto di rottura epocale. Accolse ad Atene Yasser Arafat (leader storico della resistenza palestinese e capo dell'OLP), con il tappeto rosso e gli onori che si riservano solo ai capi di Stato ufficiali. Fu un gesto di sfida aperta verso gli Stati Uniti e la NATO, che ne chiedevano l'isolamento. Sotto la superficie della retorica socialista e dei proclami rivoluzionari, l'asse Atene-OLP era alimentato da un realismo pragmatico dai calcoli gelidi. La Grecia, nazione che da millenni sopravvive grazie al respiro del mare, custodiva allora come oggi la flotta mercantile più imponente del pianeta. Per i padroni dei colossi d’acciaio che solcavano gli oceani, la stabilità non era un ideale, ma una necessità commerciale.

In questo scenario, sostenere la causa palestinese non era solo un atto di fede ideologica, ma la "chiave di volta" per scardinare le porte delle capitali arabe. Garantirsi il favore dei paesi produttori di greggio significava assicurare alla flotta ellenica canali privilegiati di approvvigionamento e, parallelamente, spalancare mercati miliardari alle imprese greche, allora impegnate nella costruzione di infrastrutture titaniche tra le dune del Nord Africa e i deserti del Golfo. La Palestina era il passaporto etico che permetteva ai capitalisti greci di fare affari d’oro all'ombra del panarabismo.

In questa complessa scacchiera, Israele non poteva trovare spazio. Veniva percepito come un’appendice dell'imperialismo americano, una "portaerei" di Washington incuneata nel Levante, e dunque l'ostacolo naturale alla "Megali Idea" (la Grande Idea) reinventata da Papandreou. Se nel diciannovesimo secolo questo termine incarnava il sogno irredentista di riportare Costantinopoli e le coste dell'Asia Minore sotto la bandiera della Croce, nel Novecento Papandreou ne aveva trasfigurato l'essenza: la Grecia non cercava più nuove terre, ma una nuova egemonia morale e politica. Atene ambiva a farsi guida di un Mediterraneo libero, non allineato e demilitarizzato. Era il sogno della "Terza Via": una Grecia che non fosse né serva di Washington né satellite di Mosca, ma baricentro di un’area geografica capace di dialogare da pari a pari con le superpotenze. In questa visione quasi mistica, la Grecia si proiettava come il ponte naturale tra l'Europa e il mondo arabo, un ruolo che escludeva logicamente lo Stato ebraico, percepito come un corpo estraneo, un avamposto occidentale che rompeva la continuità culturale e politica di quel "mare nostrum" che Papandreou voleva restituire ai suoi popoli. Israele, dunque, non era solo un nemico politico, ma l'anomalia geografica che impediva la realizzazione del destino manifesto di Atene.

1990: Il disgelo sotto l'ombra del Muro

La freddezza diplomatica fu così assoluta che, fino al 1990, la Grecia rimase l'unico Paese della Comunità Europea a negare il riconoscimento de jure allo Stato d'Israele. Per decenni, il dialogo tra le due nazioni era stato ridotto a un sussurro: ad Atene e Tel Aviv non sventolavano bandiere ufficiali, ma operavano solo discreti "Uffici di Rappresentanza". Erano presidi ai margini della legalità internazionale, privi di dignità diplomatica, che si limitavano a gestire le minime necessità consolari sotto l'occhio vigile e sospettoso dei servizi segreti. La svolta, però, non arrivò per un mutamento del sentimento popolare, ma per il crollo dei vecchi equilibri mondiali. Con la caduta del Muro di Berlino, il realismo politico di Konstantinos Mitsotakis (cioè il leader dei conservatori di Nea Dimokratia e padre dell'attuale premier) comprese che il tempo della "Terza Via" era scaduto. In un mondo che correva verso l'unipolarismo statunitense, l'isolamento ideologico della Grecia era diventato un fardello insostenibile. Mitsotakis scelse così la via del pragmatismo istituzionale e, nel maggio del 1990, firmò il riconoscimento ufficiale, portando finalmente lo scambio di ambasciatori. Fu una rivoluzione calata dall'alto, un freddo atto notarile che però non riuscì a scalfire le viscere del Paese: mentre le cancellerie iniziavano a parlarsi, nelle piazze, nelle università e nei caffè della Plaka, il popolo greco continuava a guardare verso Gerusalemme Est con la stessa nostalgia rivoluzionaria di sempre, vivendo quel disgelo come un tradimento imposto dalla storia.

La svolta del 2010: Il sangue e i debiti

Se il 1990 aveva rotto il ghiaccio diplomatico, è nel 2010 che il ghiaccio si frantuma definitivamente, lasciando spazio a un'alleanza d'acciaio forgiata da due necessità disperate. Quell'anno segna infatti uno spartiacque brutale per entrambi i Paesi, un incrocio di destini che nessuno, nei decenni precedenti, avrebbe osato immaginare. Da un lato c'è la Grecia, che sprofonda nell'abisso della crisi del debito sovrano. Il Paese è in ginocchio, umiliato dai mercati e commissariato dalla Troika (FMI, BCE e Commissione Europea). Atene scopre improvvisamente di essere sola: gli alleati europei le impongono ricette di austerità lacrime e sangue, mentre la Turchia, rinvigorita dalla dottrina neo-ottomana di Erdogan, inizia a farsi sempre più aggressiva nel Mar Egeo e nel Mediterraneo Orientale. Dall'altro lato c'è Israele. Il 31 maggio 2010, il mondo assiste in diretta al massacro della Mavi Marmara: i commando israeliani assaltano la nave umanitaria turca che tentava di forzare il blocco di Gaza. È la fine definitiva dell'asse strategico tra Tel Aviv e Ankara. Israele perde il suo unico alleato musulmano, il partner con cui condivideva cieli, esercitazioni e intelligence. Netanyahu si ritrova insomma con le spalle al mare, isolato in un quadrante che sta diventando una polveriera.

Il corteggiamento di Netanyahu e il pragmatismo del vuoto

In questo vuoto pneumatico, Benjamin Netanyahu compie il suo capolavoro diplomatico. Intuisce che la Grecia, per sopravvivere alla morsa economica e alla minaccia turca, è disposta a barattare il suo capitale ideologico. Inizia così un corteggiamento serrato, quasi febbrile. Israele offre ad Atene ciò che nessun altro può garantire: investimenti immediati, una cooperazione militare d'eccellenza e, soprattutto, una spalla d'acciaio per proteggere le recenti scoperte di gas naturale nei giacimenti Leviathan e Afrodite. La geopolitica dell'energia diventa il collante. Atene capisce che per trasformarsi nell'hub energetico dell'Europa e difendere le proprie Zone Economiche Esclusive (ZEE) dalle pretese di Ankara, ha bisogno della tecnologia e della flotta israeliana. Così l'eredità di Papandreou viene messa in soffitta in cambio di droni, satelliti e promesse di stabilità.

Il paradosso di Syriza

Ma il vero colpo di scena avviene nel 2015. Con la vittoria di Syriza, il partito della sinistra radicale, in Israele suona l'allarme rosso. Il leader Alexis Tsipras era l'uomo che sfilava in piazza con la kefiah al collo, il politico che chiedeva a gran voce la fine dell'occupazione israeliana e lo stop immediato a ogni cooperazione militare. È proprio qui, però, che la storia prende una piega paradossale. Schiacciato dai memorandum europei e dal bisogno di credito, Tsipras non rompe l'alleanza, ma la accelera fino a renderla irreversibile. Proprio sotto il suo governo, il ministro della Difesa Panos Kammenos (leader della destra sovranista ma alleato di Syriza) vola a Tel Aviv per firmare lo Status of Forces Agreement (SOFA). Si tratta di un documento giuridico pesantissimo, quasi unico nel suo genere perché garantisce ai militari israeliani il diritto di addestrarsi, stazionare e risiedere in Grecia con uno status di quasi extraterritorialità. Tsipras ha fatto cioè quello che i conservatori non avevano mai avuto il coraggio di finalizzare: ha aperto le porte della difesa greca all'IDF (le forze di difesa israeliane).

Il laboratorio greco e l'ossessione per Teheran

Da quel momento, le vette del Peloponneso e i cieli di Creta si sono trasformati nel laboratorio tattico dell'aviazione israeliana. La ragione è puramente geografica: Israele è un Paese minuscolo, privo di quella "profondità strategica" necessaria per simulare un conflitto su vasta scala. In particolare, Tel Aviv ha trovato nella Grecia lo specchio geografico ideale per preparare un eventuale attacco a lungo raggio contro l'Iran, suo nemico storico. Per colpire obiettivi a oltre 1.500 chilometri di distanza, i piloti israeliani devono addestrarsi a manovre che non possono testare in casa: il rifornimento in volo sopra il mare e, soprattutto, il volo a bassissima quota tra rilievi impervi per eludere i radar. Con le sue catene montuose che imitano quelle iraniane e tratti di mare che ricalcano le distanze del Golfo, la Grecia ha cioè di fatto "affittato" la propria geografia, permettendo a Israele di perfezionare i piani per una guerra verso est.

L'appalto della difesa: gli occhi di Tel Aviv sull'Egeo

In questo nuovo assetto, il simbolismo della kefiah è sbiadito sotto il peso dei contratti miliardari con la Elbit Systems, colosso tecnologico israeliano che non si è limitato a vendere equipaggiamento ad Atene; ne è diventato l'architetto strutturale. Il caso più emblematico è il centro internazionale di addestramento al volo di Kalamata: qui la formazione dei piloti greci non è più un affare interno, ma è stata interamente appaltata a sistemi, simulatori e istruttori israeliani. Siamo davanti a una vera e propria integrazione sistemica: la Grecia ha ottenuto da Tel Aviv gli "occhi" tecnologici (radar di ultima generazione e sistemi di sorveglianza digitale) indispensabili per monitorare le mosse della Turchia nel Mediterraneo. Tuttavia, il prezzo di questo potenziamento è una dipendenza senza precedenti: quegli occhi sono prodotti, programmati e monitorati da Israele. Atene sorveglia i propri confini, ma lo fa attraverso una lente digitale di cui Tel Aviv possiede le chiavi d'accesso.

Verso il 2026: Il "Triangolo dell'Energia" e lo Scudo di Achille

Superata la fase di Tsipras, l'attuale governo di Kyriakos Mitsotakis ha portato questo processo alla sua fase finale: la fusione infrastrutturale. Oggi, nel 2026, l'alleanza non è più solo una questione di esercitazioni, ma una struttura organica che poggia sul cosiddetto "Triangolo dell'Energia" tra Israele, Cipro e Grecia e cioè su gas, difesa e tecnologia. L'obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo orientale nell'hub energetico dell'Europa attraverso il Great Sea Interconnector, il cavo elettrico sottomarino più lungo al mondo che collegherà fisicamente le reti elettriche dei tre Paesi. Questo corridoio energetico non è solo un affare economico; è una catena geopolitica che lega indissolubilmente il benessere dell'Europa ai giacimenti protetti dalla marina israeliana. A difesa di questa nuova "rete" comune, Atene sta completando l'installazione dello "Scudo di Achille", un sistema di difesa missilistica da 3 miliardi di euro ricalcato sul celebre Iron Dome. Ma come accaduto con i radar della Elbit, anche qui il prezzo è la sovranità: la gestione dello scudo e della relativa cybersicurezza è affidata a tecnologie israeliane legate a doppio filo con l'intelligence militare di Tel Aviv. È in questo contesto che si inseriscono le inchieste di testate come Limes e Il Manifesto, che parlano apertamente di una "retroguardia strategica". L'acquisto massiccio di immobili e infrastrutture a Creta da parte di fondi israeliani suggerisce che lo Stato ebraico stia costruendo una piattaforma logistica sicura in territorio europeo, pronta all'uso nel caso in cui il conflitto in Medio Oriente dovesse degenerare. La Grecia non è più solo un alleato; è diventata l'avamposto fortificato di Israele nel cuore dell'Europa.

Un destino legato a doppio filo

Quanto accaduto la notte del 29 aprile non è insomma un racconto isolato, ma il terminale tecnico di questa nuova gerarchia mediterranea. Racconta il momento in cui la geografia di una nazione cessa di essere territorio sovrano per trasformarsi in "spazio operativo" di una potenza straniera. Mentre i 175 attivisti della Flotilla venivano identificati sulla banchina dai funzionari greci, la Guardia Costiera di Atene portava semplicemente a termine il suo incarico: gestire la logistica di un sequestro militare avvenuto a poche miglia dalle proprie spiagge.