Cosa può succedere domani al Senato e perché il governo Draghi rischia la crisi Domani il decreto Aiuti dovrà essere votato in Senato con la fiducia al governo Draghi: si decide il destino dell’esecutivo, ma il Movimento 5 Stelle ancora non ha deciso se e cosa votare.

A cura di Tommaso Coluzzi

Draghi e il suo governo corrono sul filo del rasoio, in attesa del voto di domani in Senato. È una giornata che può cambiare tutto o non cambiare nulla, e tutto dipende dai dettagli e dalle singole decisioni, che possono causare un effetto domino e la caduta dello stesso esecutivo. Intanto bisogna capire cosa deciderà di fare il Movimento 5 Stelle: Conte ha riunito i senatori – che domani saranno chiamati a dare la loro fiducia al governo sul decreto Aiuti – e sta decidendo la linea, o si vota sì o si esce dall'Aula. Il leader grillino ha detto ieri a Fanpage.it di aspettarsi risposte da Draghi, che non sono ancora arrivate dopo il documento in nove punti che Conte gli ha presentato la scorsa settimana. Anche se la conferenza stampa di ieri, dopo l'incontro con i sindacati, ha confermato che il governo ha intenzione di affrontare il tema lavoro sollevato dai 5 Stelle (e non solo). Per capirci: Draghi ha parlato di salario minimo.

Se i pentastellati dovessero decidere per lo strappo – e quindi di uscire dall'Aula o di astenersi, poiché il voto contrario al momento non è concepito – Draghi dovrà ripassare probabilmente per le Camere per capire se ha ancora la fiducia del Parlamento. In questo scenario la strada più probabile è un Draghi bis senza i grillini: i numeri ci sarebbero, l'intenzione del presidente del Consiglio – almeno a parole – no. In caso contrario, invece, il Movimento 5 Stelle continuerebbe a fare parte del governo e si andrebbe avanti con questo clima di tensione massima che accompagnerà – in ogni caso – questo esecutivo fino alla fine.

Il voto di domani, infatti, è solo la prima curva. C'è un fitto calendario a cui stare molto attenti, che vedrà – nei prossimi mesi – tutta una serie di eventi, prevedibili o meno, potenzialmente pericolosi per la tenuta del governo. Manca meno di un anno alla scadenza naturale della legislatura e le forze politiche hanno bisogno di marcare le distanze in vista delle elezioni. Insomma, mancano poco più di ventiquattro ore al voto in Senato. Poi sapremo se il governo Draghi sarà sopravvissuto o se sarà crisi, ancora una volta.