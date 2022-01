Cosa non può più fare da oggi 10 gennaio chi non è vaccinato Da oggi, lunedì 10 gennaio, entrano in vigore le nuove regole sul Super Green Pass, ottenibile solo con vaccino o guarigione: ecco che cosa non potrà più fare da oggi chi non si vaccina contro il coronavirus.

A cura di Annalisa Girardi

Da oggi, lunedì 10 gennaio, sono scattate le nuove regole sul Super Green Pass previste dal decreto del governo emanato durante le feste natalizie per arginare l'impennata dei contagi. Di fatto quindi, da oggi, è entrata in vigore la stretta per i non vaccinati che li escluderà da una serie di luoghi e attività. Vediamo quindi cosa dicono le nuove regole anti contagio e che cosa non potrà più fare da oggi chi non si vaccina contro il coronavirus.

Per prima cosa bisogna ricordare che la nuova normativa sul Super Green Pass è valida su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal colore delle Regioni, fino al prossimo 31 marzo 2022, quando è prevista la scadenza dello stato di emergenza. Passiamo alle novità sulla Certificazione Covid rafforzata, quella ottenibile solamente con vaccino o guarigione, che era già richiesta per accedere ai ristoranti al chiuso, cinema, teatri e stadi. Da oggi l'obbligo di esibire il Super Green Pass viene esteso ad una serie di altre attività, che saranno quindi precluse a chi non si vaccina e a cui non si potrà più accedere solamente con un tampone negativo.

Da oggi, ad esempio, i non vaccinati non potranno più prendere i mezzi di trasporto, dove fino ad ora era necessario solamente il Green Pass base, quello scaricabile anche con tampone. È infatti scattato l'obbligo di Certificazione Covid rafforzata anche su tutti i mezzi di trasporto pubblico o privato di linea: quindi aerei, treni, navi, traghetti, autobus, metropolitane e pullman. Sono esclusi i mezzi di trasporto scolastico dedicato, che fino al prossimo 10 febbraio potranno essere presi anche dagli studenti con più di 12 anni con semplice obbligo di indossare la mascherina Ffp2.

Le nuove regole non si applicano solo ai mezzi di trasporto. Chi non ha il Super Green Pass non potrà da oggi nemmeno accedere agli impianti di risalita, alloggiare negli alberghi, andare in palestra o piscina, o visitare un museo. La Certificazione Covid rafforzata già serviva per andare nei bar e ristoranti al chiuso, ma da oggi è obbligatorio anche per quell'aperto. Il Super Green Pass, inoltre, servirà inoltre per le cerimonie civili e religiose, per accedere a convegni e congressi, centri benessere, parchi tematici e sale gioco.