Le nuove regole sul Super Green Pass in vigore da oggi: ecco dove servirà Entrano in vigore le nuove regole sul Super Green Pass. Da oggi, lunedì 10 gennaio, la Certificazione Covid rafforzata viene estesa ulteriormente a una serie di luoghi (come musei, alberghi, piscine e palestre) e per salire sui mezzi di trasporto. Ecco cosa ha stabilito il governo nel decreto approvato appena prima di Natale.

A cura di Annalisa Girardi

Oggi, lunedì 10 gennaio, entrano in vigore le nuove regole sul Super Green Pass già stabilite nel decreto approvato dal governo appena prima di Natale. Di fatto la Certificazione Covid rafforzata diventa da oggi obbligatoria per accedere a tutta una serie di attività dove finora non era richiesta: non basterà più, ad esempio, un tampone negativo per salire sui mezzi di trasporto, ma bisognerà essere vaccinati o guariti. Stessa regola anche per palestre, piscine, musei, alberghi, centri benessere, cerimonie, fiere e congressi.

Durante le festività natalizie, vista la repentina impennata della curva dei contagi e la diffusione della variante Omicron, il governo si è visto costretto a introdurre diverse nuove misure anti contagio per contenere l'infezione. Di fatto, si è arrivati a una stretta per i non vaccinati simile a quella introdotta da altri Paesi, come Austria e Germania. Da oggi, infatti, il Green Pass ottenibile anche con un tampone negativo basterà solamente per recarsi a lavoro (meno per gli over 50, per cui è stato introdotto l'obbligo vaccinale e dal 15 febbraio scatterà quello di Super Green Pass). Ma per andare in un ristorante, al cinema, a vedere una mostra, a teatro, in palestra, in piscina, in albergo, a un convegno etc… servirà essere vaccinati o guariti. La Certificazione Rafforzata, come abbiamo detto, servirà anche sui mezzi di trasporto: si parla sia di mezzi a lunga percorrenza, come possono essere treni ad alta velocità, navi e aerei, ma anche quelli del trasporto pubblico locale come autobus, tram e metropolitana.

Le prossime scadenze da tenere a mente sono poi il 20 gennaio, data in cui il Green Pass base verrà richiesto anche per andare da parrucchiere, barbiere, estetista o in qualsiasi altro servizio alla persona, il 1° febbraio, giorno in cui invece servirà anche per pubblici uffici, servizi postali e bancari. E infine, come anticipato, dal 15 febbraio per i lavoratori over 50 scatterà l'obbligo di esibire il Super Green Pass anche sul luogo di lavoro.