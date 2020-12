Gli orari del coprifuoco a Natale e Capodanno impediranno di fare festa fino a tardi e brindare con amici e parenti. Le lunghe tavolate quest'anno non ci saranno, ma cosa si può fare la sera del 24 e quella del 31? Si può cenare da amici e parenti nei limiti imposti dall'ultimo decreto Natale. In entrambi i giorni l'Italia sarà in zona rossa, quindi i servizi di ristorazione saranno tutti chiusi (salvo asporto e consegna a domicilio), e ci si potrà spostare solo una volta nella giornata per raggiungere un'altra abitazione, in un numero massimo di due persone, esclusi minori di 14 anni. Si potrà quindi far visita a parenti e amici, anche a cena, il 24 e 31 dicembre, ma non si potranno ricevere in casa più di due persone non conviventi (anche in questo caso esclusi gli under 14). Valgono le linee generali, evitare il più possibile contatti e assembramenti, far arieggiare spesso l'ambiente, anche dentro l'abitazione privata. E se la cena va avanti si può tornare a casa dopo le 22? No, in questo caso non ci sono deroghe al coprifuoco: bisognerà rincasare necessariamente entro l'inizio del blocco notturno, altrimenti scatteranno le sanzioni. L'orario del coprifuoco è sempre lo stesso in vigore da settimane, e sarà valido anche la notte di Natale: dalle 22 alle 5. Ma attenzione, a Capodanno invece verrà prolungato: inizierà sempre alle 22 e terminerà alle 7 di mattina.

Orario del coprifuoco a Natale e Capodanno, a che ora bisogna tornare a casa

Il coprifuoco entrato in vigore con Dpcm il 6 novembre è stato confermato per le feste di Natale su tutto il territorio nazionale. Il blocco notturno resterà dalle 22 di sera alle 5 di mattina, orario in cui non ci si potrà spostare se non per comprovate esigenze di salute, lavoro o necessità. Quindi la notte di Natale, tra il 24 e il 25 dicembre, bisognerà assolutamente rincasare entro le 22 se non si vuole incorrere in sanzioni. Diverso il discorso per la notte di Capodanno, perché l'orario in cui sarà attivo il coprifuoco è prolungato di due ore la mattina: dalle 22 del 31 dicembre alle 7 del 1 gennaio. Non si potrà uscire presto la mattina del primo giorno dell'anno.

Come spostarsi dopo il coprifuoco senza violare le regole

Per uscire e circolare dopo il coprifuoco si devono avere delle comprovate esigenze, che possono essere: di tipo lavorativo, come ad esempio chi è impiegato in un ristorante aperto fino a tardi perché fa consegne a domicilio (sempre permesse senza limiti orari); di salute, come un'emergenza improvvisa metta a rischio l'incolumità personale o dei conviventi; o anche di necessità, ad esempio se si uscisse per andare in una farmacia notturna ad acquistare delle medicine. In ogni caso gli spostamenti vanno giustificati con un'autocertificazione.