Conguagli fiscali INPS sulle pensioni: come cambiano gli importi del cedolino tra rimborsi e trattenute

Al via le operazioni di ricalcolo fiscale dell’INPS sui trattamenti previdenziali. Gli importi netti degli assegni mensili subiranno variazioni automatiche, traducendosi in rimborsi o trattenute a seconda della situazione contributiva di ciascun pensionato. Ecco cosa c’è da sapere.

Immagine di repertorio.

Per milioni di pensionati italiani è tempo di verifiche sul fronte fiscale. L'INPS ha infatti avviato le procedure per il calcolo dei conguagli sulle pensioni, un’operazione annuale che serve a mettere in pari le tasse già pagate con quelle effettivamente dovute allo Stato. Questo ricalcolo comporta spesso una variazione dell'importo netto percepito mensilmente, determinando in alcuni casi un incremento dell'assegno e in altri una riduzione temporanea. Le variazioni avvengono in modo del tutto automatico: l'istituto previdenziale, agendo come sostituto d'imposta, applica direttamente le modifiche sul cedolino senza che il cittadino debba presentare alcuna richiesta o sbrigare pratiche burocratiche.

Come funziona il meccanismo del conguaglio

Il calcolo si basa sull'incrocio tra le trattenute fiscali applicate provvisoriamente mese per mese e il reddito complessivo reale registrato dal pensionato. All'interno di questa equazione finanziaria rientrano diverse voci:

L'imposta sul reddito delle persone fisiche ( IRPEF ).

). Le addizionali regionali e comunali .

. Le eventuali detrazioni spettanti (come quelle per i familiari a carico).

Quando i conti vengono messi a specchio, si possono verificare due scenari opposti. Se nel corso dell'anno le tasse trattenute sono state superiori a quanto dovuto, il pensionato si troverà a credito e riceverà un rimborso direttamente inserito nell'assegno. Al contrario, se le imposte versate risultano inferiori alla quota reale, l'INPS dovrà recuperare la differenza applicando una trattenuta sul cedolino.

Va specificato che la situazione varia molto da persona a persona. Chi percepisce unicamente il trattamento previdenziale difficilmente registrerà sbalzi significativi, mentre chi cumula la pensione con altri redditi (come affitti o altre entrate lavorative) o ha subito modifiche nelle detrazioni familiari vedrà oscillazioni più evidenti.

Gli effetti sul cedolino e la tutela del potere d'acquisto

La conseguenza più immediata di questa operazione è la discrepanza che molti cittadini notano tra l'importo lordo della pensione (che resta invariato) e la cifra netta che viene effettivamente accreditata sul conto corrente. Per tutelare i pensionati ed evitare che un debito fiscale elevato azzeri o comprometta l'assegno di un singolo mese, l'INPS adotta un criterio di gradualità. Quando la somma da restituire al Fisco è particolarmente cospicua, il prelievo non avviene in un'unica soluzione, ma viene dilazionato su più mensilità. Questo ammortizzatore spiega perché la riduzione del netto possa prolungarsi per diversi mesi.

Come verificare la propria situazione online

Per comprendere nel dettaglio se le variazioni del proprio assegno siano dovute a un credito o a un debito fiscale, i pensionati possono monitorare autonomamente la propria posizione. Attraverso il portale istituzionale dell'INPS, accedendo con le proprie credenziali digitali (SPID, CIE o CNS), è possibile consultare la sezione dedicata al cedolino della pensione.

All'interno del documento mensile sono infatti specificate chiaramente le singole voci di spesa, evidenziando se siano in corso trattenute per conguagli o se l'importo sia stato maggiorato da un rimborso. Controllare periodicamente questa documentazione permette di verificare la regolarità della propria posizione ed escludere anomalie nell'erogazione della prestazione previdenziale.