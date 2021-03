Il congedo parentale Covid sarà inserito nel nuovo decreto Sostegno, secondo la ministra Bonetti. La misura, che serve a sostenere le famiglie con figli che non possono andare a scuola (perché sono chiuse), avrà uno stanziamento di 200 milioni. Infatti, con le scuole richiudono per l'aumento dei contagi da Covid-19 e per la circolazione, sempre più rapida delle varianti, i genitori che lavorano si trovano in difficoltà nel gestire i figli. La ministra della Famiglia ha insistito per intervenire prima possibile, e inserire il provvedimento nel prima decreto economico del nuovo governo, che però è ancora in una fase di trattativa tra le varie parti politiche che compongono la maggioranza. "La misura è retroattiva perché le altre erano scadute a dicembre – spiega Bonetti a Radio Capital – Prevede congedi straordinari Covid retribuiti almeno fino al 50% estesi fino ai figli minori di 16 anni, diritto allo smart working, sostegni economici come il voucher babysitter per i lavoratori autonomi e le partire Iva".

La misura era stata già inserita durante la prima ondata della pandemia di Covid, ma era scaduta a dicembre e non era stata rinnovata. Per questo Bonetti ha spiegato che il provvedimento sarà retroattivo: si potrà recuperare quanto perso a livello economico con il congedo parentale. Si tratta di una misura che va incontro anche e soprattutto alle donne, spesso penalizzate nella gestione dei figli: "Gli strumenti che dobbiamo impiegare sono vari, penso tra gli altri ai congedi parentali, penso al numero dei posti negli asili nido che ci vede inferiori agli obiettivi europei, e sulla loro distribuzione territoriale che va resa ben più equa di quanto non sia oggi", ha spiegato ieri Mario Draghi nel suo videomessaggio per l'8 marzo.

Il nuovo congedo parentale Covid si può applicare a tutti i lavoratori dipendenti, che siano pubblici o privati, con dei figli al di sotto dei 16 anni (nella prima fase della pandemia il limite era 14). L'indennità potrà essere percepita solo da un genitore alla volta, quindi non tutti e due lo stesso giorno, e la retribuzione prevede una riduzione del 50% dello stipendio. Non è ancora chiaro se ciò è valido per chi lavora in smart working, mentre se si hanno figli sopra ai 16 anni si può chiedere ugualmente, ma con stipendio azzerato.