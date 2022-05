Commissione Esteri, Conte: “Violati gli accordi, ora spetta a Draghi tenere in piedi la maggioranza” Il leader del Movimento 5 Stelle all’attacco dopo la debacle in commissione Esteri, dove dopo il caso Petrocelli alla presidenza viene eletta Craxi di Forza Italia: “Registriamo che di fatto si è formata una nuova maggioranza da Fratelli d’Italia a Italia Viva – ha detto – Draghi era stato avvertito già ieri. Spetta a lui la responsabilità tenere in piedi questa maggioranza”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Che il voto di questa mattina al Senato non valesse solamente la presidenza della commissione Esteri si era capito bene, ma il consiglio straordinario del Movimento 5 Stelle – convocato d'urgenza dopo la bocciatura del candidato grillino Licheri in favore della forzista Craxi – ha confermato che nella maggioranza di governo i nervi non sono mai stati così tesi. Uscito dalla sede romana del Movimento, il presidente del partito, Giuseppe Conte, ha scaricato tutta la sua rabbia: "Registriamo che di fatto si è formata una nuova maggioranza da Fratelli d'Italia a Italia Viva – ha detto – Draghi era stato avvertito già ieri. Spetta a lui la responsabilità tenere in piedi questa maggioranza".

Poi Conte ha sottolineato la fedeltà degli alleati: "Oggi Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Leu sono stati responsabili, altri no". Dopo il caso Petrocelli, finito con lo scioglimento della commissione Esteri dopo le dimissioni di massa, il leader pentastellato ha detto chiaramente di aspettarsi la conferma di un esponente del suo partito alla presidenza. Italia Viva l'ha attaccato duramente, criticando quella che è stata definita come una pretesa e chiedendo di trovare una sintesi. Nessun accordo. Si è arrivati in commissione con due candidati: da un lato il contiano Licheri, dall'altro la forzista Craxi. È finita 12 voti a 9 per la senatrice azzurra, con la rabbia di Conte e del Movimento che continua a montare.