Come vanno i partiti nei sondaggi politici: FdI e Pd in lieve calo, cresce solo il M5S Secondo l'ultima rilevazione realizzata da Swg, i principali partiti politici registrano una leggera flessione nei consensi. A crescere è solo il M5S che sale all'11,4%. Tra Lega e FI è nuovamente testa a testa, mentre FdI si mantiene primo. Vediamo chi va meglio nei sondaggi politici.

A cura di Giulia Casula

L'ultimo sondaggio realizzato da Swg fotografa lo sprint del Movimento 5 Stelle, in forte risalita dopo la debacle europea e unico a crescere nella rilevazione di quest'ultima settimana. Calano leggermente i due principali partiti, Fratelli d'Italia e Partito democratico, al 29,8% e 22,7%. Anche la la Lega perde lo 0,2% e torna nuovamente a contendersi il ruolo di seconda forza con Forza Italia (entrambi all'8,3%). Segno negativo anche per Avs e Azione. Vediamo chi va meglio tra i partiti politici.

FdI resta primo ma scende sotto il 30%, M5s in risalita

Fratelli d'Italia perde lo 0,2% nei consensi, scendendo così dalla soglia record del 30% al 29,8%. Il partito di Giorgia Meloni (che in questo momento si appresta a concludere la missione diplomatica in Cina) resta stabilmente la prima forza politica del Paese, come confermato dal risultato europeo di quasi due mesi fa.

Anche il Partito democratico registra un lieve calo (-0,1%) ed è dato al 22,7%. Alla segretaria Elly Schlein spetta il merito di aver accorciato negli ultimi mesi la distanza con FdI, aggiudicandosi definitivamente il ruolo di leader dell'opposizione.

Il dato più interessante nella rilevazione di quest'ultima settimana però, riguarda il Movimento 5 Stelle, l'unico tra i principali partiti a riportare un segno positivo. Con un +0,3% il M5s sale a quota 11,4% e recupera quasi un punto e mezzo rispetto all'esito dell'8 e 9 giugno. Il deludente risultato portato a casa dai grillini aveva portato alcuni a mettere in discussione il futuro della leadership di Giuseppe Conte, che per ora non sembra intenzionato a cedere. Anzi, il leader e avvocato proprio in questi giorni ha fatto valere le proprie posizioni con Beppe Grillo, storico fondatore, su alcuni dei temi che saranno all'ordine del giorno della prossima costituente del gruppo, prevista a settembre.

Sul fronte della maggioranza invece, è nuovamente testa a testa tra Forza Italia e Lega. Gli azzurri restano stabili all'8,3%, affiancato dal Carroccio (-0,2%), che la scorsa settimana era dato all'8,5%.

Chi è andato meglio tra i partiti più piccoli

Alleanza Verdi-Sinistra, che nelle scorse settimane era riuscito in alcuni sondaggi a toccare la soglia del 7%, torna alle percentuali registrate dopo la chiusura delle urne europee, al 6,7%. Nonostante il leggero calo (-0,2%), il partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni in realtà ha ormai abbandonato lo status di ‘forza minore', entrando a far parte dei big dell'opposizione.

Per quanto riguarda gli altri partiti invece, Azione perde lo 0,2% e si attesta al 3,2%. Seguono Italia Viva, ferma al 2,4%, +Europa, al 2% e Pace, Terra e Dignità, all'1,5%.