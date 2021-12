Colori delle Regioni nell’ultima settimana 2021: Calabria e Friuli in giallo per altre 2 settimane Calabria e Friuli Venezia Giulia confermate in zona gialla per altre due settimane. L’Italia entra nell’ultima settimana dell’anno con gli attuali colori delle Regioni, nessuna passerà da bianco a giallo anche se sono sempre possibili interventi delle autorità locali.

A cura di Annalisa Girardi

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato ieri sera un'ordinanza che conferma la permanenza in zona gialla di Calabria e Friuli Venezia Giulia per altre due settimane. Da domani, lunedì 27 dicembre, i colori delle Regioni non cambieranno: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto e Trentino Alto Adige restano in zona gialla, mentre il resto del'Paese rimane ancora in area bianca. Insomma, l'Italia entra nell'ultima settimana dell'anno con gli attuali colori delle Regioni, nessuna passerà da bianco a giallo: ma di fatto le regole sono le stesse per la zona bianca e quella gialla dopo l'ultimo decreto del governo, entrato in vigore ieri, che reintroduce l'obbligo di mascherina all'aperto (l'unico distinguo delle regole tra le due fasce) su tutto il territorio nazionale indipendentemente dal colore delle Regioni.

La situazione, insomma, non cambia anche se sono sempre possibili interventi locali che vadano verso una stretta. A tal proposito alcuni giorni fa il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, aveva annunciato di essere pronto ad anticipare la zona gialla, dal momento che i dati sull'epidemia mostravano un peggioramento che faceva presagire il cambio di colore. Alla fine, però, l'ordinanza non è (per ora) arrivata: "Dato che i nostri numeri sfiorano la soglia che fa scattare la zona gialla, lo abbiamo segnalato al ministro Speranza che domani assumerà la decisione finale", si era limitato a scrivere il governatore alcuni giorni fa.

Del resto, come abbiamo detto, l'attuale contesto normativo non prevede di fatto differenze per quanto riguarda le regole anti contagio tra zona bianca e gialla. In generale, però, i colori delle Regioni, con sempre più territori che si apprestano a entrare in area gialla (e alcuni che vanno verso il rischio arancione) ci dicono che la situazione è in peggioramento. L'ultimo monitoraggio dell'Iss conferma un aumento dell'incidenza e una situazione negli ospedali che si fa sempre più critica. Ben 12 Regioni hanno superato la soglia di rischio nelle terapie intensive e due sono classificate a rischio alto.