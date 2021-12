Piemonte verso la zona gialla da venerdì: l’ordinanza per anticipare le restrizioni a Natale “Sto lavorando a un’ordinanza che anticipi a venerdì l’entrata in zona gialla del Piemonte, di fatto già destinato a questa disposizione dal prossimo lunedì in considerazione dei dati di questi giorni”: lo ha annunciato il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

A cura di Annalisa Girardi

Il Piemonte verso la zona gialla da venerdì. Ad annunciarlo è stato il governatore della Regione, Alberto Cirio, a margine dell'inaugurazione di un ospedale a Torino. "Sto lavorando a un'ordinanza che anticipi a venerdì l'entrata in zona gialla del Piemonte, di fatto già destinato a questa disposizione dal prossimo lunedì in considerazione dei dati di questi giorni. Un modo per cercare di mettere più in sicurezza e al riparo questo weekend di feste natalizie", ha detto, comunicando che ne discuterà meglio domani con il sindaco di Torino, i prefetti e i presidenti provinciali.

Il Piemonte anticiperebbe quindi in questo modo la decisione a livello centrale che sarebbe seguita al monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, previsto appunto per venerdì. Al momento i dati indicano già una situazione in bilico tra l'area bianca e quella gialla. Nelle terapie intensive i posti letto occupati da pazienti Covid sono infatti il 10% mentre quelli in area medica sono il 14%: il dato, a filo soglia di rischio, è però in peggioramento e il governatore prevede che sia destinato a peggiorare ancora nei prossimi giorni. L'incidenza settimanale ogni 100 mila abitanti è pari a 112,30 casi.

La Regione si andrebbe quindi ad aggiungere la Calabria, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, le Marche, il Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La prossima settimana anche Lazio e Lombardia, se continueranno ad aumentare i contagi, potrebbero finire in zona gialla. Mentre si parla già di rischio zona arancione per alcune Regioni a partire da gennaio.

Intanto per domani è prevista anche la cabina di regia del governo per discutere nuove misure restrittive e contrastare così l'impennata della curva, dovuta in tutta Europa anche alla variante Omicron. Il governo, come annunciato anche da Mario Draghi in conferenza stampa, valuterà se estendere l'obbligo di mascherina all'aperto (principale regola della zona gialla) a tutto il territorio nazionale indipendentemente dai colori delle Regioni, per il periodo delle feste.