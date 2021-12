Le Regioni a rischio zona arancione da gennaio e quelle che potrebbero cambiare colore lunedì Nessuna Regione al momento registra numeri che fanno presagire il passaggio in zona arancione a breve. Tuttavia, se i parametri continueranno a peggiorare c’è il rischio che alcune possano cambiare colore i primi di gennaio.

A cura di Annalisa Girardi

Continuano ad aumentare i contagi nel nostro Paese, anche oggi ne sono stati registrati oltre 30 mila. Al momento si trovano in zona gialla la Calabria, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, le Marche, il Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ma già dalla prossima settimana potrebbero aggiungersi altre Regioni alla lista. E alcune di quelle al momento in quest'area potrebbero passare in quella arancione. Vediamo quali sono i territori dove la situazione è più critica che potrebbero andare incontro a un cambio di colore nei prossimi giorni.

La prossima settimana nessuna Regione dovrebbe passare in zona arancione, ma alcune se continueranno con le tendenze attuali potrebbero finirvi a gennaio. I parametri per il passaggio in questa fascia sono: incidenza settimanale superiore ai 150 casi ogni 100 mila abitanti, 30% di posti letto occupati da pazienti positivi nei reparti ordinari e 20% nelle terapie intensive. Al momento la Regione più vicina è il Veneto con il 17% di posti letto occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive, il 18% in area medica (entrambi i parametri sono in peggioramento) e un'incidenza settimanale pari a 144,67 casi ogni 100 mila abitanti. Le cose non vanno meglio in Liguria: 14% in terapia intensiva, 23% in area medica e incidenza pari a 97,96 casi.

Come abbiamo detto nessuna di queste Regioni, con questi numeri, vede ancora il passaggio in zona arancione dietro l'angolo. Tuttavia, se i parametri continueranno a peggiorare c'è il rischio del passaggio in zona arancione per i primi di gennaio.

Rischiano invece di cambiare colore la prossima settimana e passare da zona bianca a zona gialla il Lazio e la Lombardia. Il Lazio al momento registra il 14% di posti letto occupati da pazienti Covid sia in terapia intensiva (dato in peggioramento) che in area medica. L'incidenza invece è pari a 68,57 casi. In Lombardia invece si ha l'11% in terapia intensiva, il 13% in area medica (dato in peggioramento) e un'incidenza molto elevata, pari a 109,04 casi. Bisognerà comunque aspettare i dati dei prossimi giorni per capire se ci sarà o meno il passaggio dalla zona bianca a quella gialla.