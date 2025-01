Chi prende più consensi secondo i sondaggi politici: Fdi primo, stacca il Pd di quasi sette punti

video suggerito

FdI è primo al 29,5%, mentre il Pd, al 22,6%, perde terreno. In generale sia a destra che a sinistra si nota un leggero calo nei consensi, più ampio nel caso del M5s. Nella maggioranza segno positivo solo per la Lega, che allunga la distanza da FI. Ecco l'ultimo sondaggio di Termometro Politico.

A cura di Giulia Casula

Fratelli d'Italia è avanti con il 29,5% mentre il Partito democratico perde lo 0,2% e si ferma al 22,6%. Male anche il Movimento 5 Stelle, che recupera perde lo 0,3% e si attesta al 10,9%. Piccolo balzo in alto invece per la Lega che si piazza davanti a Forza Italia. Ecco i risultati dell'ultimo sondaggio realizzato da Termometro politico.

Centrosinistra in calo: come vanno Pd, M5s e Avs nei sondaggi

Il centrosinistra è dato in calo con tutte le principali forze del fronte progressista in discesa nei sondaggi. In generale si tratta di una variazione lieve come nel caso del Partito democratico (che perde due decimi nell'ultima settimana), ma che contribuisce ad allargare la distanza che lo separa dal suo principale avversario, Fratelli d'Italia.

Il partito di Giorgia Meloni sta vivendo un periodo particolarmente favorevole in termini di preferenze. Il suo consenso è consolidato e non è stato scalfito da minime flessioni come quella riportata questa settimana, pari allo 0,1%. Fdi è a un passo dal 30%, per la precisione al 29,5%, ben lontano da tutte le altre forze politiche, sia della maggioranza che dell'opposizione.

La più vicina è appunto il Pd che si posiziona al 22,6%, ma il divario tra i due è ancora piuttosto ampio, ovvero quasi sette punti. E il margine cresce ancora di più se si va a guardare come vanno gli altri partiti. Il Movimento 5 Stelle è terzo ma si trova parecchio distante pure dai dem, da cui lo separano più di dieci punti. I 5S registrano il calo più pesante nei consensi, pari a -0,3%, e si attestano al 10,9%.

Nel centrodestra cresce solo la Lega

Poco più sotto si trova la Lega, che in questa rilevazione è l'unica all'interno della coalizione di centrodestra a riportare un incremento nei sondaggi. Parliamo di un incremento contenuto, pari allo 0,2%, ma sufficiente a far compiere un balzo in avanti al Carroccio che, all'8,8%, allunga la distanza con Forza Italia. Gli azzurri infatti, restano stabili all'8,3%.

Per quanto riguarda le altre forze politiche, anche Alleanza Verdi-Sinistra si allinea al leggero calo riportato dal centrosinistra, con una flessione dello 0,1%, che fa scendere Avs al 6,5%. Nelle retrovie invece, si registra un piccolo aumento, dello 0,1%, per: Azione, che passa al 2,9%, Italia Viva, che sale al 2,3% e Più Europa, data al 2%. Infine, troviamo i partiti più piccoli: Pace, Terra e Dignità di Michele Santoro e Democrazia sovrana e popolare, sono entrambe all'1,3%; segue Noi Moderati, che è data all'1,2% (+0,1%) e in ultima posizione, Sud Chiama Nord di Cateno De Luca, allo 0,4% (-0,1%).