video suggerito

Sondaggi politici, Fdi perde quasi un punto percentuale, il partito di Renzi per la prima volta sotto il 2% Secondo l’ultima Supermedia Agi/Youtrend, Fdi di Meloni ha perso quasi un punto percentuale in due settimane. Anche il Pd di Schlein registra un calo, ma meno forte. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultima Supermedia Agi/Youtrend, pubblicata ieri, mostra una decisa perdita di consenso, di quasi un punto percentuale. Secondo il sondaggio il calo registrato potrebbe essere collegato a un particolare sondaggio (Ipsos).

Si tratta come sempre di una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione di ieri. che include sondaggi realizzati dal 19 giugno al 2 luglio, è stata effettuata il 3 luglio, considerando i sondaggi realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 30 giugno), Ipsos (28 giugno), Ixè (26 giugno), SWG (23 e 30 giugno) e Tecnè (20, 27 e 30 giugno).

Non solo il partito di Meloni deve fare i conti con una perdita di voti potenziali. Anche il Pd di Elly Schlein segna un calo, più lieve, ma i dem scendono per la terza settimana consecutiva, esattamente come Iv. Il partito di Matteo Renzi, come non si era mai verificato dall'inizio della legislatura, è sceso sotto il 2%. L'unico partito con dati nettamente positivi è M5s di Conte, con ben due rilevazioni (Ipsos e Ixè) che lo vedono sopra il 13%.

Le intenzioni di voto, secondo la Supermedia

Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste: al primo posto rimane saldo Fratelli d'Italia, al 29,1% (-0,8 rispetto alla Supermedia del 19 giugno 2025); il Pd è al secondo posto, con il 22,4% (-0,3 rispetto alla precedente rilevazione considerata). Il M5s è in salita al 12,7% (+0,6).

Fuori dal podio ancora Forza Italia di Tajani, con l'8,9% (-0,1 rispetto al 19 giugno); poco sotto troviamo la Lega di Salvini, in crescita con l'8,6% (+0,2). Con il segno meno questa settimana Alleanza Verdi/Sinistra, data al 6,3% (-0,2); bene Azione di Calenda, 3,3% (+0,1); va giù Italia Viva di Renzi, con l'1,9 (-0,3); chiudono la classifica +Europa, con l'1,8 (-0,1) e Noi Moderati con lo 0,9% (+0,1).

Per quanto riguarda la Supermedia Coalizioni 2022, il centrodestra è in calo complessivamente, al 47,3% (-0,7). Scende pure il centrosinistra, al 30,5%, con un calo di mezzo punto (-0,5). Il M5s è al 12,7 (+0,6), mentre il Terzo Polo (che oggi non esiste più) è al 5,2% (-0,3).