Chi era Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi morta per un malore in una camminata per Assisi Flavia Franzoni, docente universitaria e moglie di Romano Prodi, è morta a 76 anni durante una camminata tra Gubbio e Assisi. Secondo i presenti, si è trattato probabilmente di un malore. Franzoni e Prodi erano sposati da oltre 50 anni.

A cura di Luca Pons

Flavia Franzoni è morta a 76 anni, probabilmente a causa di un malore durante un'escursione. La moglie di Romano Prodi, che era presente insieme ad altri amici, è caduta improvvisamente a terra e l'arrivo dei soccorsi – arrivati nonostante un violento temporale che ha impedito l'intervento dell'elisoccorso – non ha avuto effetto.

I due coniugi, insieme ad amici come l'ex ministro Arturo Parisi e il medico sportivo Francesco Conconi, erano in Umbria. Stavano effettuando una camminata in più giorni: la notte avevano dormito a Gubbio, e oggi erano diretti ad Assisi. Si trovavano su un tratto del cosiddetto cammino di San Francesco, sotto la pioggia torrenziale, quando il malore ha colpito Franzoni. Secondo amici della famiglia Prodi citati da agenzie di stampa, si sarebbe forse trattato di un infarto. In passato, Franzoni aveva avuto più volte problemi al cuore, con due operazioni nel 2003 e nel 2010.

Docente universitaria di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna, Franzoni in passato ha lavorato per circa 20 anni, fino al 1995, all'Istituto regionale per i servizi sociali dell'Emilia Romagna, di cui è stata anche direttrice. Lei e Romano Prodi si conobbero negli anni dell'università, quando lui era un professore e lei una studentessa. Entrambi erano di Reggio Emilia.

Si sposarono il 31 maggio 1969, quando Franzoni aveva 22 anni, e hanno festeggiato le nozze d'oro nel 2019. I due hanno avuto due figli, Antonio e Giorgio, e sei nipoti. Sulla loro vita hanno scritto insieme un libro, intitolato proprio "Insieme" e pubblicato nel 2005. Raccontarono che nella notte di Capodanno del 2002, con l'introduzione dell'Euro, si trovavano a Vienna: Prodi, allora presidente della Commissione europea, spese i suoi primi 32 euro per comprare un mazzo di rose rosse e bianche per la moglie.

Franzoni si espose al pubblico per la prima volta partecipando insieme al marito alla campagna elettorale per le elezioni politiche del 1996, che Prodi vinse con la coalizione dell'Ulivo, venendo poi nominato presidente del Consiglio. Negli alla guida del governo, molte delle persone che conoscevano la coppia hanno riportato che Franzoni fu una consigliera attenta e anche critica, sia su temi come la riforma delle pensioni che sulla scarsa presenza femminile nei suoi governi.

Il corpo di Franzoni è stato trasportato oggi a Bologna. Qui, nei prossimi giorni, si terranno le celebrazioni funebri. Si presume che Romano Prodi, 83 anni, non sarà per questo presente ai funerali di Silvio Berlusconi che si svolgeranno domani, mercoledì 14 giugno. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si è unito alle dichiarazioni di vicinanza di tutto il mondo politico: "Il suo contributo è stato molto importante per un'idea di città più inclusiva. È una grandissima perdita per la nostra comunità. Caro Romano, vi siamo vicini in questo momento di profondo dolore".