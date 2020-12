Sono passati cinque giorni dalla partenza del cashback, il meccanismo che prevede un rimborso del 10% su tutti gli acquisti fatti in negozio tramite moneta elettronica. E per diverse persone questi soldi stanno già arrivando: sono infatti 15mila gli utenti che hanno già effettuato 10 operazioni, cioè il numero minimo per poter accedere all'extra cashback di Natale. A confermarlo è lo stesso Palazzo Chigi. Sono più di 4 milioni gli iscritti al programma e oltre 1,6 milioni di transazioni sono già state contabilizzate e acquisite dal sistema. Il totale dei rimborsi finora accumulati corrisponde a ben 6,4 milioni di euro.

Numeri che chiaramente continuano ad aumentare. Al momento sono 7,5 milioni gli strumenti di pagamento registrati, tra 4,4 milioni di carte di credito e quasi 2 milioni di carte PagoBancomat registrate sull'app Io. Altri 1,2 milioni di strumenti elettronici sono stati invece registrati sugli altri canali disponibili.

Sia nel giorno del lancio del programma che in quelli successivi, tuttavia, non sono stati assenti i problemi. Moltissimi utenti ci hanno impiegato giorni per riuscire a registrare la propria carta e per molti questo risulta ancora impossibile. Per questo il governo sta pensando a una proroga per gli acquisti validi su cui calcolare il bonus di dicembre. Per l'extra cashback di Natale, infatti, era stato inizialmente stabilito che servissero almeno 10 operazioni entro il 31 dicembre, ma il governo starebbe valutando di prorogare i termini fino al 6 gennaio.

L'extra cashback era pensato per incentivare gli acquisti natalizi, ma visti i problemi e visto che a poche settimane dal 25 dicembre c'è chi ancora non è riuscito a completare tutti i passaggi necessari per il rimborso, il ministero sarebbe propenso ad ampliare le tempistiche.