730 precompilato al via da oggi, quando scattano i controlli del Fisco e come gestire spese e rimborsi

Da oggi, giovedì 14 maggio, il portale dell'Agenzia delle Entrate apre ufficialmente i canali per la modifica e l‘invio del Modello 730 precompilato. Per milioni di lavoratori dipendenti e pensionati non è solo un appuntamento burocratico, ma il momento della verità per ottenere i rimborsi Irpef direttamente in busta paga o nel cedolino. Quest'anno, però, la parola d'ordine è "prudenza": se la velocità di invio garantisce l'accredito già a luglio, un errore nel calcolo delle detrazioni o una svista sulle nuove regole dei rimborsi assicurativi, infatti, potrebbe far scattare i controlli del Fisco o, peggio, bloccare l'erogazione delle somme.

Dichiarazione dei redditi 2026, la novità del "paracadute" per gli errori

Una delle novità più rilevanti di quest'anno riguarda proprio la gestione degli errori "da fretta". Se oggi decidete di inviare la dichiarazione ma subito dopo vi accorgete di aver dimenticato un onere deducibile o di aver inserito un dato errato, non tutto è perduto. L'Agenzia delle Entrate ha previsto una finestra di "pentimento": dal 19 maggio sarà possibile annullare la dichiarazione già inviata e ricominciare da zero. Attenzione però: questa procedura di annullamento può essere utilizzata una sola volta ed è disponibile solo fino al 22 giugno. Dopo questa data, per correggere eventuali sviste, sarà necessario ricorrere al modello "Redditi correttivo" o a un'integrativa, con tempi molto più lunghi.

Spese mediche e rimborsi assicurativi: il nodo della doppia detrazione

Un altro focus molto importante riguarda poi la corretta gestione delle spese sanitarie, specialmente per chi beneficia di polizze assicurative o casse assistenziali (spesso legate ai contratti collettivi di lavoro). Il principio cardine è semplice ma insidioso: non si può detrarre ciò che è già stato rimborsato. Se una spesa medica è stata coperta da un'assicurazione i cui premi sono stati dedotti dal reddito, quella cifra non può essere portata in detrazione al 19%. Se invece l'assicurazione è "indetraibile", la spesa sanitaria resta detraibile per intero. Inviare il 730 confermando le cifre precompilate senza aver verificato la natura dei rimborsi ricevuti nel 2025 è oggi uno dei rischi maggiori per chi vuole evitare accertamenti.

Mensa scolastica e trasporti: le dimenticanze del Fisco

Nonostante l'integrazione dei dati sia sempre più efficiente, molte informazioni relative ai servizi locali continuano a sfuggire al radar dell'Agenzia. Molti contribuenti noteranno che nella propria precompilata mancano i dati relativi alla mensa scolastica o agli abbonamenti per il trasporto pubblico. Se si è in possesso delle ricevute di pagamento tracciabili, questi importi possono essere aggiunti manualmente oggi stesso. Si tratta di detrazioni preziose che, se ignorate per pigrizia nel confermare il modello "così com'è", riducono il rimborso finale.

Il ricalcolo per i redditi alti e i controlli preventivi

Un occhio, poi, al portafoglio per chi ha redditi superiori ai 75mila euro. Il sistema di liquidazione quest'anno applica infatti automaticamente il nuovo riordino delle detrazioni, che vengono ridotte progressivamente all'aumentare del reddito. Non solo, resta alta anche la guardia per i rimborsi consistenti: per crediti superiori ai 4mila euro, l'Agenzia delle Entrate si riserva infatti di effettuare controlli preventivi sulla coerenza dei dati. In questi casi, anche se l'invio avviene oggi, il rimborso potrebbe subire uno slittamento tecnico per permettere ai funzionari di verificare la documentazione a supporto delle spese più ingenti.

Insomma la corsa al rimborso di luglio è aperta, ma la chiave per un 730 di successo resta l'equilibrio tra la tempestività dell'invio e un controllo meticoloso dei dati, specialmente per quelle voci "fluide" come le spese sanitarie rimborsate che rappresentano, oggi più che mai, il principale terreno di verifica del Fisco.