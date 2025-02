video suggerito

Caro bollette, dove si paga di più per gas e luce e dove si risparmia: la classifica delle Regioni Il consumo di gas e luce è diverso in ogni Regione: l’Emilia-Romagna ha la bolletta media più cara per il metano, la Sardegna per l’elettricità, ad esempio. Mentre il governo Meloni prepara un decreto per affrontare il caro bollette delle ultime settimane, ecco dove l’anno scorso le famiglie hanno speso di più e dove hanno risparmiato. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Luca Pons

Immagine di repertorio

Le bollette pesano per tutti, ma in alcune Regioni i consumi sono più ridotti e, quindi, il costo dell'energia si fa sentire meno. Ad esempio, in Sardegna si usa di gran lunga più elettricità che in Liguria, mentre in Emilia-Romagna le famiglie hanno consumato molto più metano che in Sicilia.

Nelle ultime settimane i rincari delle bollette sono stati significativi, sia per quanto riguarda l'elettricità sia per il gas – anche perché le due cose sono collegate. I prezzi sono saliti, e non a caso l'opposizione è tornata a insistere molto sul tema mentre il governo Meloni ha annunciato un decreto di cui per adesso si sa poco: solo alcuni dei possibili contenuti e che l'intenzione è quella di portarlo al Consiglio dei ministri il prima possibile, anche se riuscirci prima di marzo sarà complicato.

Nel frattempo quindi il modo migliore per limitare l'impatto delle bollette è consumare meno, dove si può. Ecco le Regioni in cui le famiglie spendono di più per gas e luce e quelle in cui invece vanno al risparmio.

Dove si spende di più per l'elettricità

Per quanto riguarda l'elettricità, l'anno scorso la spesa media per la bolletta è stata di 791 euro: più bassa del 6% rispetto all'anno precedente. L'analisi arriva dal portale Facile.it. La Regione che ha consumato nettamente di più in media è la Sardegna, con i suoi 2.677 kWh di luce che hanno portato a una bolletta da 903 euro, circa 75 euro al mese in media.

Questo ha molto a che fare con il fatto che in diverse zone dell'isola non c'è la possibilità di utilizzare il riscaldamento pubblico a gas, e molte famiglie compensano questa mancanza con il riscaldamento elettrico. Cosa che, naturalmente, fa scendere il consumo di metano ma schizzare quello di luce.

Sempre guardando alla bolletta elettrica, al secondo posto si piazza la Sicilia, con una fattura media da 848 euro all'anno (poco meno di 71 euro al mese). Chiude il podio una Regione dalla parte opposta della penisola: il Veneto, con 833 euro (69 euro al mese).

Ci sono poi le tre Regioni in cui si consuma – e quindi si spende – meno. Le famiglie che hanno risparmiato di più in assoluto si trovano in Liguria, con 731 euro di bolletta in media: circa 61 euro al mese. Il consumo medio è stato di 1.974 kWh. Sul podio ci sono poi il Molise, con 743 euro, e l'Abruzzo con 757 euro.

La classifica delle Regioni dove si usa più gas

Il gas è decisamente più costoso della luce. La bolletta media a livello nazionale lo scorso anno è stata di 1.339 euro, il 3% in più del 2023. Il dato più alto in assoluto è arrivato in Emilia-Romagna: 1.613 euro di bollette, ben 134 euro al mese, per un consumo complessivo da 1.232 metri cubi di metano. A seguire, poi, si è piazzato il Friuli-Venezia Giulia con 1.608 euro pagati a famiglia, in media. Pochi euro più in basso, il Veneto, con un esborso di 1.605 euro.

Scendendo ancora sotto la soglia dei 1.600 euro, al quarto posto si piazza la Lombardia (1.599 euro) e a seguire il Trentino-Alto Adige. Anche se non c'è una spiegazione unica per la posizione di tutte le Regioni, è facile osservare che i territori dove il consumo è più alto si trovano tutti nel Nord, dove d'inverno il freddo è più intenso e quindi si tengono i riscaldamenti più accesi. Non è detto che sia l'aspetto decisivo, ma è comunque un elemento da tenere in considerazione.

Non a caso, la Regione con la spesa più bassa in assoluto è la Sicilia: 882 euro di bolletta, 73 euro al mese, poco più della metà dell'Emilia-Romagna. Segue la Campania, con 927 euro, e poi la Calabria con 990 euro all'anno di spesa in media per il gas.