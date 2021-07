in foto: Immagine d’archivio

Nella notte una ragazza di appena 16 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Carbonia, nella Sardegna del Sud. La tragedia è avvenuta verso le 4 questa notte in via Gramsci. Altri quattro giovani sono rimasti feriti: ci sarebbe anche una ragazza ricoverata in gravi condizioni. Una Opel Corsa guidata da un diciottenne si è schiantata con una Ford Focus condotta da un 36enne, e per l'impatto è stata sbalzata contro una vetrina prendendo poi fuoco: non sono ancora chiare le dinamiche.

I Vigili del fuoco di Carbonia sono intervenuti tempestivamente, ma per la ragazza non c'è stato nulla da fare. L'automobile stava percorrendo via Gramsci, quando, per cause che sono ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con l'altra macchina e, a causa dell'impatto molto violento è finita contro una saracinesca di un negozio, prendendo fuoco. Dopo lo scontro le fiamme hanno avvolto la Opel Corsa: per la sedicenne non c'è stato nulla da fare.

Altri due giovani hanno presentato fratture, traumi e ustioni dovuti appunto all'incendio dell'auto e sono stati trasportati all'ospedale Sirai di Carbonia. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'incidente. Quando sono arrivati i soccorritori, tra personale del 118 e Vigili del Fuoco, oltre a soccorrere i giovanissimi, estraendoli dal veicolo, si sono anche subito operati per spegnere il rogo, che non ha coinvolto solo l'automobile. Infatti le fiamme sarebbero divampate anche nel negozio contro cui è finita la Opel. Anche il corpo della ragazza di appena 16 anni è stato estratto dalla macchina in fiamme.