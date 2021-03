Il neo ministro per la Funzione Pubblica, Renato Brunetta, torna a parlare di assunzioni, definendo il suo piano per far entrare molti più giovani nella Pa. Il punto centrale del piano di Brunetta sta nell'eliminare i vecchi concorsi per trovare nuove modalità di selezione. In un'intervista con il Tg5 Brunetta ha chiarito: "Non più i vecchi concorsi, ma selezioni da realizzare in uno, due, tre mesi prendendo i migliori, quelli che hanno più esperienza". Ma di che numeri si sta parlando? "Due-tre-cinquemila all'anno, per essere immessi in questi progetti che devono cambiare l’Italia per far vivere meglio le famiglie e per far funzionare meglio le imprese".

In queste settimane Brunetta aveva già diverse volte tratteggiato il programma del suo ministero in merito ai contratti dei dipendenti pubblici. Specificando che con il rinnovo dei contratti statali sarebbe arrivato anche un aumento medio degli stipendi di circa 107 euro al mese. Non solo: il ministro aveva anche parlato di due bonus per incentivare il mondo della Pubblica amministrazione: si tratterebbe del "bonus per le eccellenze" e di quello per "l'innovazione".

" Questa è la grande occasione per un'Italia più giusta, più efficiente e che competa in Europa e nel mondo. Ce la possiamo fare, è un nostro compito, un nostro dovere. Il nostro è un Paese meraviglioso, pieno di intelligenze nel pubblico, come nel privato: perché allora non valorizzare il pubblico per dare i migliori servizi al privato, famiglie e imprese?", ha aggiunto oggi Brunetta. Che, per realizzare questi obiettivi, intende chiaramente approfittare del Recovery Fund: "Nn dico che è l'ultima occasione perché sono un inguaribile ottimista ma è la grande occasione: abbiamo 200 miliardi da spendere. Se li buttiamo via, come buttiamo via i fondi europei, saremo colpevoli, masochisti, e gli italiani non ce lo perdonerebbero", ha aggiunto.

Per poi concludere: "Dobbiamo cambiare l’Italia. Ce la possiamo fare, è un nostro compito, un nostro dovere. Cambiare per far vivere meglio le famiglie, per dare una scuola migliore ai nostri figli, per dare una sanità migliore ai nostri genitori, per far funzionare le nostre imprese e crescere di più come Paese".