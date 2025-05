video suggerito

Bonus zanzariere 2025, chi può ottenere la detrazione al 50% e quali modelli sono ammessi: i requisiti Il bonus zanzariere 2025 permette di ottenere una detrazione pari al 50% della spesa, fino a un massimo di 60mila euro. Per ottenerla l’installazione deve avvenire nella prima casa, e il modello deve rispettare alcuni requisiti. Ecco cosa bisogna sapere per fare domanda. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si riavvicina la stagione calda, e per alcuni è il momento di installare zanzariere nuove in casa. Il bonus zanzariere 2025 permette di avere nella dichiarazione dei redditi una detrazione del 50% della spesa effettuata, fino a 60mila euro, se si rispettano i requisiti tecnici necessari (in particolare il parametro Gtot della zanzariera).

La percentuale scende al 36% se non si tratta della prima casa. Infatti l'installazione di zanzariere può rientrare nell'Ecobonus, se consente anche un efficientamento energetico. Chi vuole installare un modello di zanzariera diverso può richiedere il bonus ristrutturazioni, ma solo se sono in corso altri lavori.

Chi può ottenere il bonus zanzariere 2025

Il bonus zanzariere 2025 è rivolto a tutti i proprietari di casa, dato che coincide con l'Ecobonus. Non ci sono limiti Isee per il suo utilizzo, ma l'importo massimo che si può detrarre scende in base al reddito.

Si applica alle prime case con una detrazione del 50% e sulle altre con una del 36%. Il bonus si può usare anche per le parti comuni dei condomini. L'immobile in questione però non deve avere tributi o oneri arretrati ancora da pagare.

Quanto vale la detrazione per zanzariere

Lo sconto del bonus zanzariere è pari al 50% della spesa effettuata fino a 60mila euro. Di fatto, quindi, si può avere uno sconto fino a 30mila euro. Il tetto massimo però si abbassa se il reddito di chi fa domanda è alto.

Se si superano i 75mila euro, si può ottenere il 50% di una spesa fino a 28mila euro (quindi 14mila euro). Se il reddito è oltre i 100mila euro all'anno lo sconto vale solo per una spesa fino a 16mila euro (quindi 8mila euro di detrazione). Questi sono i paletti previsti per l'Ecobonus, ma è probabile che nella maggior parte dei casi non sia necessario arrivare a spese così alte per l'installazione di una o più zanzariere.

La percentuale, poi, si abbassa in base al tipo di abitazione. Per la prima casa si ha una detrazione del 50%. Per le altre la detrazione scende al 36%.

Quali modelli di zanzariere sono ammessi

I requisiti più stringenti sono quelli che riguardano il tipo di zanzariera installata. Infatti, dato che si parla di Ecobonus, il modello deve permettere non solo di tenere fuori le zanzare, ma anche di limitare il consumo energetico.

La zanzariera dovrà essere installata su una finestra o una porta finestra, o comunque una superficie vetrata, e dovrà essere fissa e regolabile. Non ci sono indicazioni sull'esatto modello – si può ottenere il bonus per zanzariere verticali, magnetiche, a molla, in vari materiali perché siano oscuranti o filtranti, installate all'esterno o all'interno dell'infisso – ma bisogna tenere in conto quando filtra il sole.

In particolare va controllato il cosiddetto Gtot, ovvero quanto la zanzariera riesce a ridurre il consumo di energia. L'attestazione Gtot deve stabilire che il valore è al di sotto di 0,35.

Come chiedere il bonus

Le procedure per richiedere il bonus zanzariere sono quelle previste per l'Ecobonus. È importante che il pagamento sia fatto con un bonifico parlante, cioè che specifica le informazioni sui lavori nella causale. La fattura va conservata (così come tutti i documenti tecnici, le ricevute, le comunicazioni). Poi bisogna trasmettere all'Enea tramite il suo sito la scheda con i dati dell'intervento: questo va fatto entro 90 giorni da quando sono finiti i lavori di installazione.

Qual è l'alternativa per gli altri modelli di zanzariere

Per chi non intende installare una zanzariera che rispetta i requisiti descritti c'è un'altra possibilità: il bonus ristrutturazioni, che vale sempre il 50% della spesa. Ma in questo caso lo sconto si può ottenere solo se la zanzariera viene installata nel contesto di lavori di ristrutturazione più ampi.

Infatti il bonus si applica solamente alla manutenzione straordinaria, ai lavori che richiedono autorizzazioni comunali. Cosa che naturalmente non include l'installazione di una zanzariera.