Imu 2026, sconto del 50% se dai la casa in comodato d’uso gratuito a un parente: i requisiti

Anche quest’anno si può beneficiare dell’esenzione Imu per il comodato d’uso gratuito, uno sconto del 50% per gli immobili concessi gratuitamente a un parente stretto. Si può ottenere l’agevolazione solo se il grado di parentela è quello di genitori-figli e a condizione che chi riceve la casa trasferisca lì la sua residenza. Il contratto inoltre deve essere registrato.

Confermata anche per quest'anno l'esenzione Imu per il comodato d'uso gratuito, uno sconto del 50% sulla base imponibile Imu per gli immobili concessi gratuitamente a un parente stretto. L'agevolazione si estende anche alle pertinenze mentre sono escluse le seconde case in affitto e le abitazioni di lusso. Per ottenere la riduzione però bisogna rispettare alcune condizioni che riguardano il grado di parentela tra proprietario e comodatario e la residenza di entrambi. Vediamo nel dettaglio come funziona l'agevolazione e tutti i requisiti .

Come funziona lo sconto Imu 2026 per il comodato d'uso

A breve scadranno i termini per versare la prima rata dell'Imu. L'acconto andrà pagata entro il 16 giugno. Prima di effettuare il versamento però, ci sono dei vantaggi fiscali che è importante conoscere e che potrebbero tornarti utili se sei proprietario di un immobile. Concedere un'abitazione in comodato d'uso gratuito a un familiare in linea retta (cioè tra genitori e figli), può far ottenere una riduzione del 50% della base imponibile Imu, a condizione però che il comodatario (chi riceve la casa) vi stabilisca la residenza e che il contratto sia regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

I requisiti e chi è escluso dallo sconto del 50%

Come anticipato, non si tratta di un'agevolazione generalizzata. Possono accedere allo sconto solo i proprietari che concedono la casa in comodato gratuito a un parente stretto (genitore o figlio). Sono esclusi dunque i comodati d'uso gratuiti tra fratelli, nipoti, zii o altri grandi di parentela. È necessario inoltre, che la residenza del proprietario sia nello stesso Comune dell'immobile dato in comodato mentre chi riceve la casa dovrà trasferire la propria residenza nel Comune in cui si trova l'immobile.

Il beneficio si estende anche alle pertinenze come box auto o cantine ma non vale se l'immobile è una casa di lusso o una seconda casa. Chi concede l'abitazione in comodato d'uso infatti può possedere al massimo un altro immobile, anch'esso adibito ad abitazione principale. Lo sconto quindi non si applica ai multiproprietari.

Come registrare il contratto di comodato d'uso gratuito

Ultimo ma non per importanza, il contratto di comodato d'uso gratuito deve essere regolarmente registrato. Ci sono delle scadenze da rispettare: la registrazione va effettuata entro 20 giorni dalla stipula. Per quanto riguarda le modalità, si può seguire la procedura online, tramite servizio telematico, o recandosi fisicamente presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Una volta compilato il modello fiscale e pagata l'imposta di registro lo sconto comincerà ad applicarsi. Non servirà infatti presentare la dichiarazione Imu perché i Comuni saranno già a conoscenza degli estremi per riconoscere la riduzione.