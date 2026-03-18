Bonus moto e motorini, da oggi al via: fino a 4mila euro per acquistare un veicolo elettrico o ibrido

Da oggi, 18 marzo, partono le prenotazioni per il bonus per ciclomotori e motocicli. A partire dalle 12.00, ricorda il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in una nota, i concessionari potranno prenotare, tramite il portale dedicato https://ecobonus.mimit.gov.it, l'incentivo rivolto a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido.

Il contributo spetta a chi acquista un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e. La misura è gestita da Invitalia per conto del Mimit. L'obiettivo è quello di favorire le vendite, riattivando un meccanismo già utilizzato negli ultimi anni. Stiamo parlando di un mercato solido: secondo i dati delle immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori forniti da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), a gennaio il settore ha registrato una crescita complessiva del 6,5% rispetto allo stesso periodo del 2025 e a febbraio ha confermato il trend registrato a inizio anno, con un aumento che riguarda proprio moto, scooter e ciclomotori.

Quanto vale il bonus moto e motorini

L’importo del bonus moto e motorini verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto del veicolo: 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a un massimo di 3mila euro, e 40% per gli acquisti con rottamazione fino a un massimo di 4mila euro. Il ministero ricorda che è possibile rottamare veicoli di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 intestati da almeno dodici mesi all'acquirente o a un familiare convivente.

Come si ottiene il bonus

Per ottenere il contributo non devono attivarsi direttamente gli acquirenti per assicurarsi uno sconto sul prezzo di acquisto, ma sarà la rete dei concessionari ad accedere alla piattaforma dedicata gestita da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A partire dalle ore 12 di oggi quindi i concessionari potranno prenotare gli incentivi: i più veloci saranno avvantaggiati e riusciranno a prenotarsi per beneficiare dell'ecobonus. Praticamente si tratta di un ‘click day'.

Le risorse a disposizione per il bonus per ciclomotori e motocicli

Per l'agevolazione la legge di bilancio 2021 aveva previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro: 20 milioni annui dal 2021 al 2023 e 30 milioni annui dal 2024 al 2026. Per il nuovo quadriennio 2027-2030 potrebbe arrivare un nuovo stanziamento da 90 milioni di euro.