Bonus Inps anti-inflazione da 150 euro, chi può ottenerlo e quando arriva Il bonus anti-inflazione dell’Inps da 150 euro sarà erogato ad agosto 2023, dopo i ritardi che l’hanno fatto slittare da febbraio. Per i percettori di Reddito di cittadinanza e altri arriverà in automatico. Ecco quali sono i requisiti e come sapere se si fa parte della platea.

A cura di Luca Pons

Arriverà nelle prossime settimane il bonus una tantum dell'Inps contro l'inflazione e il caro vita da 150 euro. Dopo mesi di attesa – l'erogazione avrebbe dovuto avvenire già a febbraio, ma pare che ci siano stati problemi tecnici e burocratici – l'Inps ad agosto 2023 procederà a distribuire il bonus pensato per aiutare a far fronte all'aumento dei prezzi dell'ultimo anno. Tra i beneficiari ci sono tutti coloro che ricevono ancora il Reddito di cittadinanza, mentre le altre persone che ne hanno diritto – alcune categorie di lavoratori e pensionati – riceveranno un bonifico bancario

Come funziona il bonus Inps per chi prende il Reddito di cittadinanza

Per i percettori di Rdc, non c'è nessuna procedura da svolgere. Coloro che hanno diritto alla mensilità di agosto si troveranno il bonus da 150 euro caricato sulla Postepay dove vengono erogati i soldi del Reddito.

Si tratta sicuramente di tutti quei nuclei familiari che hanno all'interno un minorenne, una persona over 60 o una persona con disabilità: questi riceveranno il Rdc fino al 31 dicembre. In più, continuano a ottenere il Reddito anche le famiglie in situazioni di fragilità che sono state prese in carico dai servizi sociali, e quelle che per qualche motivo non hanno ancora esaurito le sette mensilità di Rdc che potevano ottenere nel 2023.

Per questi nuclei l'accredito arriverà entro agosto. Chi riceve il sussidio per la prima volta avrà la ricarica già tra pochi giorni, dal 15 agosto, mentre per gli altri la data sarà quella del 27 agosto, e comunque entro il 31 del mese.

Bonus anti-inflazione da 150 euro, chi può riceverlo senza avere il Rdc

Tutte le altre persone potenzialmente beneficiarie, invece, devono aver già indicato un conto corrente bancario per ricevere il bonus Inps anti-inflazione da 150 euro. Alcune categorie riceveranno il bonus in automatico, mentre altre dovevano fare domanda.

Ad averlo automaticamente saranno dipendenti e pensionati che rispettano il requisito principale: un reddito annuale non superiore ai 20mila euro, nel 2021. Anche altre categorie avranno l'accredito in automatico.

Considerando che il bonus avrebbe dovuto essere erogato a febbraio, infatti, le domande sul portale Inps si sono chiuse a fine gennaio. A dover fare domanda erano queste categorie:

partite Iva

lavoratori stagionali

co.co.co.

lavoratori autonomi occasionali

lavoratori del mondo dello spettacolo

Per gli altri il bonus Inps arriverà automaticamente. Per verificare di rientrare nella platea, è sufficiente visitare l'area riservata del sito MyInps (a cui si accede con Spid o altra identità elettronica) e consultare il proprio fascicolo previdenziale. Qui ci sarà anche un'indicazione per chi fa parte dei beneficiari del bonus da 150 euro.