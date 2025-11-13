Bonus elettrodomestici, ufficiale la data del click day il 18 novembre: come si potrà richiedere il voucher

Il click day per il bonus elettrodomestici 2025 sarà martedì 18 novembre, alle ore 7. Il voucher può andare fino a 200 euro di valore. Ora che la circolare del ministero delle Imprese ha fissato la data, ecco le istruzioni su come fare domanda e l’elenco completo degli elettrodomestici che si possono comprare.

Il click day del bonus elettrodomestici 2025 fino a 200 euro sarà martedì 18 novembre, alle ore 7. Lo ha confermato ufficialmente anche il ministero delle Imprese e del Made in Italy con una circolare pubblicata sul suo sito.

Il voucher darà diritto a uno sconto del 30% sul prezzo d'acquisto. L'incentivo si potrà richiedere senza limiti di reddito, ma l'importo massimo sarà più alto – 200 euro, invece di 100 euro – per chi ha un Isee sotto i 25mila euro. Il ministero ha pubblicato anche la lista ufficiale degli elettrodomestici che si possono comprare con il bonus.

Quando e come richiedere il bonus elettrodomestici: la nuova circolare del ministero

L'apertura del click day per le domande per il bonus elettrodomestici è fissato alle ore 7 di martedì 18 novembre 2025, come specifica la circolare del ministero delle Imprese. A quel punto, sarà premiato chi riesce a presentare prima la propria richiesta. Questo, infatti, sarà l'unico criterio seguito per assegnare i soldi stanziati.

Chi non risulta beneficiario del bonus dovrebbe comunque essere inserito in una ‘lista d'attesa‘. Potrebbe ottenere i soldi più avanti se una famiglia che lo ha ottenuto lo lascia scadere senza usarlo.

Per ottenere il voucher bisognerà utilizzare la piattaforma ufficiale o passare dall'app Io, nella sezione Servizi (che si può selezionare in basso). In entrambi i casi servirà fare l'accesso con Spid o Carta d'identità elettronica, poi inserire i dati richiesti.

Anche se non ci sono requisiti economici, ci sono paletti per l'utilizzo del bonus. Potrà usarlo solo chi rottama un altro elettrodomestico, dello stesso tipo di quello nuovo ma di una classe energetica peggiore. In più, i soldi andranno spesi entro quindici giorni dal momento in cui si ottiene il voucher. In caso contrario, la somma sarà ritirata e verrà automaticamente assegnata a qualcuno in lista d'attesa.

Quali elettrodomestici si possono comprare con il bonus: la lista completa

Con il bonus elettrodomestici lo sconto del 30% non si può applicare a tutti i prodotti per la casa, ma solo a sette categorie di grandi elettrodomestici: forni, lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga, asciugatrici, frigoriferi e congelatori e piani cottura. In più, si potranno comprare solo i prodotti che rispettano specifici requisiti di classe energetica.

Per semplificare la selezione degli elettrodomestici, il ministero ha fornito un elenco ufficiale con tutti i quasi 6mila modelli che si possono comprare con il voucher. È possibile consultare questo elenco sul sito ufficiale. Qui si può non solo fare una ricerca in base al modello e al codice Ean, ma anche filtrare in base alla categoria (frigorifero, asciugatrice, forno…), alla marca oppure alla classe energetica richiesta.

Questo dovrebbe semplificare la selezione. Ad esempio, le lavastoviglie sono ammesse dalla classe energetica C in su. Ma se la persona interessata al voucher possiede già una lavastoviglie di classe B, e vuole sostituirla, potrà filtrare dall'elenco per vedere solo quelle di classe A.