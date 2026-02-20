Bonus bollette 2026, i rischi dei nuovi requisiti: chi è escluso e chi prende meno dell’anno scorso

Il nuovo bonus bollette 2026 prevede come requisito una soglia Isee di 9.796 euro, molto più bassa rispetto a quella prevista l’anno scorso da 25mila euro. L’importo è di 115 euro invece di 200, e i “315 euro complessivi” rivendicati dal governo spetteranno solo alle famiglie più numerose.

Il nuovo bonus bollette 2026 da 115 euro consentirà alle famiglie più ‘fragili' dal punto di vista economico di avere uno sconto aggiuntivo sulle fatture dell'energia elettrica, rispetto al bonus sociale a cui hanno già diritto. È inevitabile, però, fare un confronto con la misura che lo stesso governo Meloni varò lo scorso anno: 200 euro di bonus per famiglie con Isee fino a 25mila euro.

Nel 2026 quindi, rispetto all'anno precedente, il sostegno per le bollette della luce avrà un importo più basso e andrà a una platea molto più ristretta. Peraltro, più di un esponente dell'esecutivo ha parlato di "315 euro" complessivi, sommando il nuovo bonus una tantum con il bonus sociale luce. È vero che le due misure sono cumulabili, ma l'importo arriva a quella soglia solo per le famiglie composte da oltre quattro persone. Che, con quel paletto di Isee, sono pochissime.

I requisiti Isee del nuovo bonus bollette 2026: chi resta escluso e chi ci perde

Nei mesi che hanno preceduto l'approvazione del

, le anticipazioni hanno visto i requisiti per il bonus bollette 2026 cambiare più volte. Alla fine il governo ha deciso: per ottenere lo sconto da 115 euro bisogna soddisfare gli stessi requisiti richiesti dal bonus sociale luce.

Dunque l'Isee deve essere sotto i 9.796 euro. Il tetto sale a 20mila euro solamente per le famiglie in cui ci sono almeno quattro figli a carico.

È utile ricordare che anche lo scorso anno il governo varò un bonus bollette con le stesse modalità. Una misura una tantum, introdotta in un decreto Energia approvato a fine febbraio (si trattava del decreto 19/2025 del 28 febbraio) e valida per un solo anno. In quel caso però non solo si parlava di 200 euro – invece di 115 – ma la platea era molto più ampia. Il requisito Isee, infatti, era fissato a 25mila euro. Quasi tre volte quello del bonus introdotto per il 2026.

Insomma, tutti coloro che hanno un Isee tra i 10mila e i 25mila euro si troveranno senza un sostegno che l'anno scorso, invece, avevano ricevuto. Anche le famiglie con quattro figli a carico che hanno un Isee tra 20mila e 25mila euro dovranno rinunciare al bonus sul costo dell'elettricità.

Chi ottiene davvero 315 euro e chi prende meno

Detto che il bonus bollette 2026 si rivolge a una platea ben più ristretta e lascia senza sostegni una parte della popolazione, c'è la questione dell'importo complessivo. Nella sua comunicazione il governo Meloni ha insistito sul fatto che la misura, sommandosi al bonus sociale luce, può arrivare a valere circa 315 euro.

Ma questo è vero solo per una piccola fetta dei beneficiari. Come ricorda l'Arera (autorità pubblica che si occupa di energia) sul proprio sito, l'importo del bonus sociale dipende dal numero di componenti del nucleo familiare.

Infatti, per le famiglie di una o due persone che hanno Isee sotto i 9.796 euro, l'aiuto vale 146 euro. Questi, quindi, potranno ottenere nel complesso 261 euro (146 del bonus sociale + 115 del bonus una tantum). Circa cinquanta euro in meno rispetto alla somma sbandierata dal governo.

Le famiglie composte da tre o quattro persone – e sempre con Isee sotto i 9.796 euro – ottengono 186,15 euro di bonus sociale, che insieme al nuovo bonus una tantum portano a 301,15 euro. Solo le famiglie con più di quattro persone che hanno comunque un Isee più basso di 9.796 euro (a meno che non ci siano almeno quattro figli a carico, in quel caso l'asticella si alza a 20mila euro di Isee) ottengono 204,40 euro di bonus sociale. E così, insieme al bonus bollette 2026, possono superare i 315 euro complessivi. È chiaro, però, che si tratta di una piccola parte della popolazione.