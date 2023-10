Bonino: “Attacco terroristico orrendo, ma Israele non neghi acqua ai civili di Gaza. È crimine di guerra” “Il ministro della Difesa di Israele ha ordinato un completo assedio della Striscia di Gaza. Niente acqua, niente cibo ai civili, niente elettricità. L’escalation, pur prevista, sta avvenendo nel peggiore dei modi. Questi sono crimini di guerra”, dice l’ex ministra degli Esteri, Emma Bonino, in un’intervista a Fanpage.it.

A cura di Tommaso Coluzzi

È un attacco terroristico orrendo, quello condotto da Hamas in Israele, ma ora il governo di Netanyahu non deve assolutamente fare ciò che ha annunciato. Per l'ex ministra degli Esteri e parlamentare di lungo corso Emma Bonino, intervistata da Fanpage.it, negare acqua e cibo ai civili di Gaza è un crimine di guerra di cui Israele non si deve assolutamente macchiare.

Onorevole Bonino, secondo lei com'è potuto accadere quello che abbiamo visto negli ultimi giorni in Israele?

È la grande domanda che si pongono tutti. Israele era ritenuto il miglior Paese al mondo per intelligence, com'è possibile che non sia riuscito a prevedere gli attacchi coordinati né a captare indizi di pianificazione? Solo loro potranno rispondere, prima o poi. Io per il momento resto solo molto sorpresa.

La domanda successiva è cosa succederà adesso? Netanyahu ha annunciato una risposta che "cambierà il Medio Oriente"

Il ministro della Difesa di Israele ha ordinato un completo assedio della Striscia di Gaza. Niente acqua, niente cibo ai civili, niente elettricità. L'escalation, pur prevista, sta avvenendo nel peggiore dei modi. Questi sono crimini di guerra. Non che Hamas sia un gruppo di gentiluomini, ma sono stati definiti terroristi a livello giuridico internazionale. Negare acqua e cibo ai civili non è tollerabile, ripeto: sono crimini di guerra. Ora ricominceranno manifestazioni e attacchi spontanei in tutto il mondo arabo. È esattamente ciò che voleva Hamas.

Perciò è d'accordo sul fatto che Hamas volesse isolare nuovamente Israele e allontanarlo soprattutto dall'Arabia Saudita con cui era in corso una fase di disgelo?

È sicuro. Lo scopo di Hamas è questo e se Israele sbaglierà la reazione succederà quello che ha sempre voluto: attacchi spontanei da parte di tutto il mondo arabo. Se guardiamo gli ultimi accordi e le cooperazioni di vario tipo, è evidente che c'è stato un avvicinamento dei Paesi del Golfo. Ora è saltato tutto.

Intanto Israele sta già attaccando alcune postazioni di Hezbollah in Libano

Hezbollah per il momento si è limitato a qualche azione dimostrativa, ma probabilmente anche loro reagiranno. Il conflitto rischia seriamente di allargarsi.

Che ruolo ha, invece, l'Iran?

Qualche esponente iraniano ha già fatto i complimenti a quelli che chiamano i "coraggiosi eroi" di Hamas. È probabile che in tutti questi mesi di preparazione l'Iran abbia dato una mano. È strabiliante come abbiano potuto costruire un attacco simile senza che il Mossad se ne rendesse conto, anche perché ha sempre molti infiltrati a Gaza.

Parliamo di colpe, Netanyahu cosa c'entra?

In Israele ci sono una serie di problemi. La gente è scesa in piazza contro il governo, per la riforma della giustizia. Ma l'errore inescusabile è che nessuno abbia capito niente di ciò che stava succedendo.

L'Unione europea ha sospeso gli aiuti alla Palestina, cosa ne pensa? Quali sono le responsabilità dell'Ue?

L'Europa non ha abbandonato Israele, ma tutto il Medio Oriente. Qualcuno ricorda il nome dell'inviato Ue per il processo di pace? Non sappiamo neanche cosa abbia fatto di recente. Ripete da anni che l'obiettivo è raggiungere la visione di due Stati, che improvvisamente prosperano uno accanto all'altro in pace e sicurezza. Mi sembra priva di credibilità e manca l'impegno necessario per realizzarla, questa visione.

Anche l'Onu è apparso ancora una volta inadeguato nel ruolo che dovrebbe avere, come è accaduto e sta accadendo per la guerra in Ucraina?

Tutti gli organismi di cooperazione internazionale, per ragioni diverse o perché dopo 40 anni bisognerebbe riformarli, si sono bloccati. Tutto il sistema è bloccato.