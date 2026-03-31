Bonifici bloccati dal 2 al 6 aprile 2026, possibili ritardi per pagamenti e stipendi: come trasferire denaro

Per alcuni giorni, tra la mattina del 2 aprile e la sera del 6 aprile, i bonifici saranno bloccati in Italia e nel resto d’Europa. I pagamenti non potranno partire a causa della manutenzione programmata del sistema europeo Target, quello che regola i trasferimenti con bonifico tra le banche. Ci sono delle alternative: principalmente i bonifici istantanei, che non saranno bloccati.

Chi deve fare pagamenti via bonifico dal 2 al 6 aprile avrà un problema: tutti i bonifici ordinari saranno bloccati, tra le banche europee, per un aggiornamento tecnico del sistema Target 2. Insomma, da giovedì a lunedì i trasferimenti di denaro si bloccheranno, con possibili effetti anche su stipendi e pensioni.

I cittadini potranno sempre ricorrere ad altri strumenti, come i bonifici istantanei, se hanno bisogno di effettuare un pagamento in tempi rapidi; in più, i bonifici o giroconti tra conti della stessa banca resteranno attivi. Per tutti gli altri, i pagamenti che vengono effettuati resteranno comunque in ‘coda' e saranno effettuati a partire dal 7 aprile.

Perché i bonifici sono bloccati dal 2 al 6 aprile 2026

Il motivo per cui i bonifici ordinari saranno bloccati dal 2 al 6 aprile è che è previsto un aggiornamento del sistema tecnico che gestisce i pagamenti tra le banche europee. Si chiama Target 2, un'abbreviazione per "Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System". È il sistema che consente di scambiare denaro in modo diretto e che però richiede di essere aggiornato regolarmente per garantire sicurezza e rapidità.

La scelta delle date non è casuale: nel periodo di Pasqua, come negli altri festivi, solitamente le banche hanno molti meno bonifici da gestire. Perciò, la speranza è che il minor numero possibile di cittadini abbia dei problemi a causa dello stop temporaneo. Si andrà dalla mattina di giovedì 2 aprile fino alla sera di lunedì 6 aprile, cioè pasquetta.

Potrebbero esserci dei ritardi nei pagamenti degli stipendi o delle pensioni, per chi avrebbe dovuto riceverli proprio in quei giorni. In ogni caso, è bene ricordare che tutti i pagamenti effettuati dal 2 al 6 aprile non saranno annullati: verranno semplicemente messi in coda, e recuperati a partire dalla mattina del 7 aprile.

Come si possono fare pagamenti nei giorni dello stop ai bonifici ordinari

Chi dovesse avere bisogno di fare dei pagamenti tra il 2 e il 6 aprile, senza poter aspettare martedì mattina, avrà comunque delle alternative per farlo. La manutenzione bloccherà i bonifici ordinari, ma non quelli istantanei. Un bonifico istantaneo, che peraltro ha lo stesso costo di uno ordinario già dallo scorso anno, avverrà comunque senza interruzioni anche nei giorni in cui gli altri sono fermi.

La seconda alternativa si può mettere in atto solo in alcuni casi. I giroconti – cioè i pagamenti tra due conti intestati alla stessa persona – e i bonifici tra due conti gestiti dalla stessa banca resteranno possibili. In questi casi, infatti, non entra in gioco il sistema Target 2. Ciò significa che non ci sarà alcuna interruzione per questi servizi.

Per chi non vuole utilizzare queste alternative, la possibilità è una sola: organizzarsi in anticipo per effettuare tutti i pagamenti necessari entro domani, 1 aprile, prima dello stop. Per quelli realizzati dopo, se si tratta di bonifici ordinari, bisognerà invece aspettare. Andranno comunque a buon fine, ma solo qualche giorno dopo. I destinatari riceveranno le somme a partire da martedì 7 aprile, quando il sistema avrà completato il suo aggiornamento tecnico.