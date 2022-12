Bollette, il gas sale del 20% e l’elettricità scende del 25%: le stime di Nomisma Il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, stima un aumento per le bollette del gas – legato agli alti prezzi di inizio dicembre – un calo per le bollette della luce, dato che la scorsa fattura era relativa ai prezzi altissimi di luglio-settembre. Da gennaio, i prezzi potrebbero continuare a scendere.

A cura di Luca Pons

Foto d’archivio

Bollette più alte del 20% per il gas, ma più basse del 25% per la luce. Il presidente della società di consulenza Nomisma Energia, Davide Tabarelli, ha fatto delle previsioni quando mancano pochi giorni dalle comunicazioni ufficiali di Arera – l'Autorità nazionale sulle reti energetiche – relative ai costi dell'energia.

Parlando ad Ansa, Tabarelli ha detto che per l'elettricità "arrivano finalmente buone notizie". Per la bolletta elettrica, infatti, il costo si calcola sulla media degli ultimi tre mesi: da ottobre a dicembre i prezzi sono stati più bassi rispetto al periodo luglio-settembre, quando il costo dell'energia era al massimo.

Così, il prezzo dovrebbe scendere di circa 0,16 euro al kilowattora. Per una famiglia con un consumo ‘tipo', questo porterebbe a spendere fino a 430 euro in meno all'anno rispetto al 2022. Nei primi mesi del 2023, poi, Tabarelli si aspetta "ulteriori riduzioni", sia perché il prezzo del gas – che determina quello della luce – è in calo, sia perché il governo è intervenuto con "un tetto ai prezzi dell'elettricità da rinnovabili". I prezzi ufficiali saranno resi noti da Arera entro la fine dell'anno.

Leggi anche Bonus psicologo sale da 600 a 1500 euro e diventa permanente, ma con un terzo dei fondi a disposizione

Per quanto riguarda il gas, invece, la prossima bolletta potrebbe essere una ‘stangata' per le famiglie. Tabarelli ha detto che si può attendere "un aumento delle bollette di dicembre del 20% a 1,48 euro al metro cubo". Da ottobre, infatti, le tariffe si calcolano di mese in mese e non ogni tre mesi.

Per questo, "anche con prezzi bassi negli ultimi giorni, la media di dicembre sarà comunque in crescita sul mese precedete, in quanto a inizio mese i valori erano quasi il doppio degli attuali", ha spiegato il presidente di Nomisma Energia. Per una famiglia ‘tipo', questo incremento porterebbe a spendere 360 euro in più ogni anno.

Nel 2022 – o meglio, dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022 – la famiglia media ha speso 1740 euro per il gas. Si tratta di un +63,7% rispetto ai 12 mesi precedenti (dicembre 2020-novembre 2021). Tuttavia, anche il prezzo delle bollette del gas dovrebbe scendere a inizio 2023: "I cali per le bollette del gas dovrebbero essere solo rinviati sulla media di gennaio", ha chiarito Tabarelli.

Assoutenti ha segnalato che l'aumento dei prezzi del gas proprio in questo periodo potrebbe avere un effetto particolarmente grave, dato che nei mesi invernali si concentra l'80% del consumo di gas dell'anno. Secondo le stime del Codacons, che confermano quelle di Nomisma, un ribasso del 25% per le bollette della luce sarebbe equivalente a 432 euro in meno all'anno, con una spesa di circa 1350 euro in media a famiglia. Al contrario, il rialzo del gas del 20% porterebbe a spendere in media 2072 euro per ogni famiglia per le bollette.