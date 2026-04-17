Assicurazione casa contro calamità, il piano della Lega: sostegni a redditi bassi e prezzi polizze più accessibili

Una nuova proposta della Lega prevede un sistema di incentivi per favorire l’assicurazione della prima casa contro le calamità naturali, con il coinvolgimento di Stato, assicurazioni e imprese attraverso contributi al premio, riduzione dei costi delle polizze e strumenti aziendali come i premi di produttività. L’obiettivo, spiegano, è rendere la copertura “più accessibile” e ridurre il peso degli interventi pubblici dopo i disastri naturali.

Una casa che si spacca in due durante un terremoto, un fiume che supera gli argini dopo giorni di pioggia, una collina che frana portandosi dietro strade e abitazioni: in Italia non sono certo immagini lontane, anzi. E ogni volta il copione si ripete. Si contano i danni, si cercano risorse e si ricostruisce tutto, spesso, con lentezza.

In questo contesto, nel frattempo, la maggior parte delle case resta senza alcuna copertura assicurativa, esposta allo stesso rischio di prima. Sarebbe proprio dentro questa fragilità che si inserirebbe una nuova proposta presentata alla Camera dalla Lega: spingere i cittadini ad assicurare la prima casa contro le calamità naturali, senza però introdurre alcun obbligo. Una proposta che però porta con sé un interrogativo centrale: se dietro la promessa di maggiore protezione non si nasconda, in realtà, uno spostamento graduale dei costi dalle casse pubbliche alle tasche dei cittadini.

Il disegno di legge della Lega: lo Stato parteciperebbe al pagamento del premio assicurativo

Il disegno di legge nascerebbe con un obiettivo preciso: rendere più accessibile e quindi più diffusa una forma di tutela che in Italia resta ancora marginale. Le polizze contro le calamità naturali esistono da tempo, ma sono poco utilizzate, anche perché il territorio italiano è esposto in modo evidente a rischi sismici e idrogeologici che, nella percezione comune, vengono spesso rimossi fino al momento dell’emergenza. A frenare la diffusione non è solo un fattore culturale, ma soprattutto economico: per molte famiglie assicurare la prima casa viene infatti ancora visto come un costo aggiuntivo sacrificabile, qualcosa cioè a cui si rinuncia quando si devono fare i conti con le spese quotidiane.

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La proposta interviene proprio su questo punto, cercando di abbassare la soglia d'ingresso. Lo schema immaginato è quello di un sistema misto: lo Stato parteciperebbe al pagamento del premio assicurativo, con un sostegno più consistente per i nuclei a reddito basso; le compagnie assicurative sarebbero chiamate a contenere i prezzi delle polizze, rendendole più competitive; e anche le imprese potrebbero intervenire, contribuendo alla copertura dei dipendenti attraverso strumenti come i premi di produttività. L'idea è che, sommando questi interventi, il costo finale per il cittadino si riduca in modo significativo, trasformando una spesa oggi percepita come difficile da sostenere in qualcosa di più accessibile.

L'obiettivo della proposta della Lega

Alla base dell'intervento c'è l'idea di ridurre la dipendenza dagli aiuti pubblici che seguono ogni disastro naturale. Oggi, dopo un terremoto, un'alluvione o una frana, lo Stato interviene con risorse straordinarie per sostenere la ricostruzione e le famiglie colpite, in una fase in cui l'emergenza è però già in corso e i costi sono difficilmente prevedibili. La diffusione delle assicurazioni viene quindi vista come un modo per rendere più stabile la gestione del rischio, spostando una parte della copertura dal settore pubblico a quello privato e potenzialmente accelerando i tempi dei risarcimenti.

Un equilibrio delicato tra pubblico e privato

Esperimenti simili, in passato, hanno sempre incontrato lo stesso ostacolo: senza obblighi, l'adesione tende a rimanere limitata. E se la partecipazione è bassa, anche l'intero impianto degli incentivi perde efficacia. Dall'altra parte, però, introdurre un'assicurazione obbligatoria generalizzata sarebbe politicamente difficile da sostenere, soprattutto in un contesto in cui il tema del costo della vita è già al centro del dibattito pubblico. La scelta della maggioranza si colloca quindi in una zona sostanzialmente intermedia, dove non si impone un obbligo ma si punta piuttosto a rendere la copertura assicurativa più conveniente, nella speranza che un vantaggio economico concreto sia sufficiente a modificare abitudini che, finora, si sono dimostrate piuttosto radicate.

Le reazioni e i prossimi passaggi

Dal settore assicurativo il segnale è stato positivo. ANIA ha definito l'iniziativa un passo nella direzione giusta, sottolineando come l'Italia resti ancora indietro rispetto ad altri Paesi nella diffusione delle coperture contro i rischi catastrofali. Ora il testo dovrà però comunque affrontare il suo percorso parlamentare e potrebbe essere inserito all'interno di provvedimenti più ampi, come la prossima legge di bilancio. Sarà proprio in quella fase che il progetto dovrà confrontarsi con il nodo più concreto: le risorse necessarie e la reale volontà politica di sostenerlo.