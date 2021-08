Arrivano nuove dosi in Italia: oltre 11 milioni vaccini a mRna disponibili dalla prossima settimana Dopo un rallentamento della campagna vaccinale, anche a causa della carenza di dosi, i nuovi arrivi di Pfizer e Moderna potranno permettere all’Italia di tornare a correre sulle somministrazioni. Tra le dosi attualmente da parte e quelle in arrivo la prossima settimana, nel giro di pochi giorni le Regioni potranno disporre di oltre 11 milioni di vaccini a mRna.

A cura di Stefano Rizzuti

Aumentano le dosi in arrivo in Italia e la campagna vaccinale può tornare a correre. Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, fornisce i dati sui prossimi arrivi e sulle dosi da parte in questo momento in Italia. Nelle ultime settimane, complici le vacanze e il Ferragosto, le somministrazioni sono nettamente diminuite, arrivando ormai a poco più di 200mila al giorno, contro le oltre 500mila raggiunte negli scorsi mesi. Il calo delle vaccinazioni dipende anche dallo scarso numero di dosi arrivate in queste settimane, con scorte quasi azzerate tra fine luglio e inizio agosto. La prossima settimana, però, verranno consegnate alle Regioni e ella Province autonome più di 5,3 milioni di dosi di vaccino a mRna, che possono essere quindi somministrate a tutte le fasce d’età, comprese quelle più giovani.

Le dosi in arrivo in Italia la prossima settimana

Dosi che si aggiungono ai vaccini disponibili oggi: 4,13 milioni di dosi Pfizer e 1,73 di Moderna. Nello specifico la prossima settimana arriveranno in Italia 3,7 milioni di dosi Pfizer e 1,68 milioni di Moderna. Finora sono state somministrate 74,80 milioni di dosi, a fronte di 81,20 milioni consegnate. Quelle somministrate sono il 92,1% del totale ricevuto. Hanno completato il ciclo vaccinale in 36,07 milioni di persone, pari al 66,79% di popolazione over 12.

Quante dosi di vaccino ci sono da parte in Italia

Finora in Italia sono state consegnate 57,13 milioni di dosi Pfizer: ne sono state somministrate il 93%, pari a 53 milioni. Ce ne sono da parte, quindi, 4,13 milioni. Per quanto riguarda l’altro vaccino a Rna messaggero, quello di Moderna, le dosi arrivate in Italia sono state 10,08 milioni: quelle somministrate sono state l’83%, ovvero 8,35 milioni. Da parte ce ne stanno 1,73 milioni. In definitiva, quindi, ci sono 5,86 milioni di dosi di vaccino a mRna da parte, a cui se ne aggiungeranno 5,3 milioni nella prossima settimana, per un totale di 11,16 milioni. Una cifra sufficiente per soddisfare il fabbisogno di tutte le Regioni per almeno tre settimane, considerando che in Italia si è raggiunto al massimo un picco vicino ai 4 milioni di dosi settimanali, ma che al momento siamo molto al di sotto dei 2 milioni.