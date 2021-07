Aggressione no green pass a giornalista Fanpage, interrogazione Fratoianni (Si): “Punire aggressori” Il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, annuncia un’interrogazione alle ministre dell’Interno e della Giustizia per chiedere “quali provvedimenti verranno assunti verso chi ha minacciato, aggredito giornalisti ed operatori radiotv alle manifestazioni novax”, con riferimento soprattutto all’aggressione a Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage.it.

A cura di Stefano Rizzuti

Il deputato di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, annuncia che presenterà un’interrogazione alle ministre dell’Interno, Luciana Lamorgese, e della Giustizia, Marta Cartabia, sulle aggressioni subite dai giornalisti durante le manifestazioni di piazza no green pass. Fratoianni, in particolare, fa riferimento all’aggressione subita dal giornalista di Fanpage.it, Saverio Tommasi, durante la manifestazione di Firenze di sabato scorso. Fratoianni annuncia l’interrogazione chiedendo “quali provvedimenti verranno assunti verso chi ha minacciato, aggredito giornalisti ed operatori radiotv alle manifestazioni novax”. Per il deputato di Si si tratta di una “situazione ormai oltre limite di guardia”.

Come comunicato da Sinistra italiana, Fratoianni si rivolgerà direttamente alle ministre Lamorgese e Cartabia: “Vogliamo sapere quali provvedimenti ha assunto o ha intenzione di assumere il governo nei confronti di coloro che durante le manifestazioni dei no green pass/novax hanno minacciato, tentato di aggredire giornalisti ed operatori radiotv e hanno continuato anche nei giorni successivi”. Il segretario nazionale di Sinistra italiana fa riferimento a quanto avvenuto negli ultimi giorni nelle piazze che protestano contro il green pass obbligatorio: “Gli episodi di Milano, Genova, Napoli, Firenze e in molte altre città, l’aggressione e le ripetute minacce a giornalisti di Fanpage e di altre testate sono scene che non possono e non devono più ripetersi in uno Stato di diritto. È ormai un susseguirsi inaccettabile di azioni contro la libertà di stampa”. Fratoianni conclude annunciando: “Sulla vicenda presenteremo un’interrogazione alle ministre dell’Interno e della Giustizia”. Un’altra interrogazione, sempre alla ministra dell’Interno Lamorgese, era stata annunciata ieri da un gruppo di senatori: Ruotolo, De Petris, Errani, Grasso, Buccarella, Laforgia, Cerno, Cirinnà, Fedeli, Mirabelli, Parrini, Pittella, Valente e Verducci. I senatori chiedono, con riferimento all’aggressione a Saverio Tommasi, di identificare e “punire gli aggressori del giornalista di Fanpage.it”.