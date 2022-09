Affluenza elezioni 25 settembre, alle ore 12 ha votato il 19% di elettori: calo rispetto al 2018 Primo dato sull’affluenza per le Elezioni Politiche 2022: il 19% di aventi diritto si è recato alle urne. Dato in leggero calo rispetto al 2018.

A cura di Andrea Parrella

ll primo dato delle Elezioni Politiche 2022 è quello dell'affluenza parziale alle urne aperte questa mattina. Il Viminale ha comunicato in questi minuti che alle ore 12 il 19,22% degli elettori è andato a votare (dato in aggiornamento). Un elemento fondamentale, quello della partecipazione al voto, che ha tenuto banco nel corso della campagna elettorale e che potrebbe cambiare in maniera radicale l'esito della competizione elettorale.

Il precedente da considerare è quello del 4 marzo 2018, quando alle ore 12 si era recato alle urne il 19,53% degli italiani. Anche quattro anni fa le elezioni politiche furono combinate con quelle Regionali (nella giornata di oggi in Sicilia si vota anche per eleggere la giunta regionale). Nel corso della giornata arriveranno altre due rilevazioni dell'affluenza al voto: la prima alle ore 19, ancora parziale, poi alle 23 quando il dato sarà definitivo.

I problemi del maltempo

Un dato, quello delle 12, che per quanto di valore indicativo non può fornire altro che un'informazione marginale, anche in considerazione dei problemi legati al maltempo riscontrati in diverse zone d'Italia che non solo hanno creato problemi oggettivi (nell'aretino un seggio è stato spostato per i danni provocati dalla pioggia), ma hanno probabilmente disincentivato molte persone a recarsi ai seggi in mattinata.

Nel 2018 affluenza in calo

In occasione delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 il dato complessivo dell'affluenza alle urne era stato del 72,93 %, in calo del 2,3 % rispetto al 2013. I dati sono consultabili in tempo reale sul sito Eligendo, legato proprio al sito ufficiale del Ministero dell'Interno. I seggi resteranno aperti fino alle 23 del 25 settembre per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Oltre 50 milioni di italiani sono chiamati ad esprimere il proprio voto.