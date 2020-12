La stretta per Natale ci sarà, ma ancora non è certo quando arriveranno le nuove restrizioni in vigore durante il periodo delle feste natalizie. Nel frattempo, mentre proseguono confronti e valutazioni all'interno della maggioranza, sul tavolo l'ipotesi di rendere tutta Italia zona rossa per Natale e Capodanno. Questa sera alle 18 è convocato un Consiglio dei ministri nei quali si dovrebbe prendere la decisione sui provvedimenti da adottare durante le festività per arginare la diffusione del coronavirus e scongiurare la terza ondata a gennaio.

Non è ancora chiaro che tipo di restrizioni (e di deroghe) introdurrà il governo, ma di sicuro delle misure più severe saranno adottate a breve. "Se qualcuno ipotizza feste, cenoni e assembramenti sbaglia clamorosamente", ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, a Sky Tg24. Confermando che comunque il modello dell'Italia divisa in tre zone poi riprenderà a funzionare come negli ultimi mesi dopo l'Epifania. L'ipotesi più verosimile è quella di rendere tutto il Paese zona rossa i giorni della vigilia di Natale, il 25 dicembre, Santo Stefano, il 31 dicembre e Capodanno. Ma forse anche il 27 dicembre e il 2 e 3 gennaio. Non si parlerebbe quindi di un lockdown che, a partire dalla prossima settimana, durerebbe fino all'Epifania, ma di chiusure nei giorni di festa quando il rischio assembramenti è più elevato.

Boccia, che ha incontrato anche Regioni, Province e Comuni nelle ultime ore, ha assicurato che le chiusure nel periodo di Natale saranno accompagnate da "ristori certi che vareremo tempestivamente". Nel frattempo, però, la linea non è sempre condivisa tra tutti i governatori: mentre in Veneto Luca Zaia ha anticipato le restrizioni con un'ordinanza che vieta gli spostamenti tra Comuni dopo le ore 14 dal 19 dicembre al 6 gennaio, in Liguria Giovanni Toti ha criticato la decisione di procedere in tutti i territori allo stesso modo: "Se il governo deciderà per la zona rossa in tutta Italia a Natale, necessariamente ci adegueremo, però ritengo che sia un'ingiustizia, è ingiusto cambiare le regole in modo ulteriormente restrittivo anche là dove se ne potrebbe fare a meno", ha detto.