Dramma a Borgonovo, in provincia di Piacenza, dove una donna di 45 anni di origine marocchina, Damia El Assali, è stata trovata morta nella sua abitazione in via Pianello e con profondi tagli alla gola nella mattinata di mercoledì 8 maggio. Abitava insieme al marito, 41 anni, e ai due figli piccoli, di 2 e 5 anni, che al momento risultano irreperibili e che le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciare. La coppia ha anche un'altra figlia, di 22 anni, che attualmente vive e studia in Marocco. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, tra cui sopratutto l'omicidio. Ma indagini sono ancora in corso. Il corpo senza vita della 45enne è stato scoperto sul pavimento della cucina e in una pozza di sangue. Stando alle prime analisi, il decesso si è verificato almeno 1 giorno prima del ritrovamento.

Sul posto il comandante provinciale dell'Arma Michele Piras e il maggiore Stefano Bezzeccheri. I militari del nucleo investigazioni scientifiche hanno interdetto tutta la zona all'esterno dell'abitazione e stanno effettuando i rilievi, mentre altri stanno ascoltando le testimonianze dei vicini. La vittima, in Italia dal 2001, era dipendente di una ditta piacentina, come riporta Piacenza Sera. Pare che non si recasse a lavoro da qualche giorno, mentre i bimbi erano presenti all'asilo fino a ieri. A dare l'allarme sono state proprio alcune delle sue colleghe, preoccupate perché non avevano ricevuto più sue notizie. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per sfondare la porta della sua abitazione. Secondo alcuni residenti nel vicinato, pare che tra marito e moglie ci siano stati alcuni litigi nelle ultime settimane. Sempre secondo alcuni conoscenti, l'uomo era disoccupato ed era particolarmente stressato da questa situazione.