in foto: L’ala dell’aereo, distrutta

Attimi di grande paura ieri sera, 29 gennaio, sul volo Francoforte – Bari FR 5216 della Ryanair. L'aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza e tornare al punto di partenza, nell’aeroporto tedesco, perché poco dopo il decollo un'ala che si è squarciata. A quanto si apprende i passeggeri starebbero tutti bene. La partenza era prevista poco prima delle 19, atterraggio previsto alle 21 nel capoluogo pugliese. "Dopo 40 minuti siamo tornati indietro per un atterraggio di emergenza – racconta a Repubblica Monica Irimia, che con suo marito tornava a Bari dopo una vacanza tra Romania e Germania – ma ci siamo subito accorti che qualcosa non andava, perché l'aereo non prendeva quota e rimaneva sempre basso: vedevamo ancora le luci della città troppo vicine".

Sulla pista sono poi intervenuti i vigili del fuoco e alcune ambulanze. "Ci hanno avvertiti che stavamo rientrando e che l'atterraggio sarebbe stato violento – dice ancora Irimia – però per fortuna il pilota è stato bravissimo e ha evitato l'impatto turbolento". Solo dopo la mezzanotte il velivolo della compagnia low cost irlandese è riuscito ad arrivare nell’aeroporto pugliese.

“Mezz'ora dopo il decollo – racconta un altro dei passeggeri – il pilota ha chiamato la hostess che è diventata pallida e ha comunicato che c'era un problema al motore ed era necessario fare un atterraggio di emergenza. Un passeggero, accortosi dello squarcio lo aveva detto ad un'altra hostess che ci ha invitato a stare calmi. Abbiamo comunque fatto un atterraggio abbastanza tranquillo. Siamo rimasti in attesa sull'aereo fermo in pista almeno 20 minuti, poi ci hanno fatto scendere ed aspettare un altro aereo per potere arrivare a Bari”.