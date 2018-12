Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli, tra Terre di Canossa e Parma, in direzione Milano. A causa del sinistro, che ha coinvolto cinque veicoli, uno dei quali si è ribaltato, il traffico è bloccato e si registrano 7 chilometri di coda, causati in gran parte dalla presenza di curiosi che rallentano il traffico. L'incidente è avvenuto al chilometro 114 alle 14:50 e ora ci sono disagi su tutta la circolazione: addirittura, tra l’innesto con la A15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa in direzione Bologna si registrano 5 chilometri di coda a causa dei curiosi.

Il bilancio dell'incidente non è ancora stato reso noto: nel frattempo però si raccomanda a chi viaggia in direzione Milano di uscire a Reggio Emilia, percorrere la Statale 9 Emilia e rientrare in autostrada a Parma. Sul posto, in queste ore, sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Code di due due chilometri per un altro sinistro si registrano tra Fiorenzuola e Fidenza.