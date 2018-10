Un appuntamento sessuale di gruppo stava per finire in tragedia nelle scorse ore a Padova. Un uomo di 36 anni che aveva deciso di passare una giornata particolare a letto con tre brasiliani, due uomini e una donna, si è sentito improvvisamente male finendo per dover ricorrere e cure mediche dei sanitari in ospedale. Come raccontano le cronache locali, la polizia è intervenuta sul osto dopo essere stata chiamata dall'equipaggio di un'ambulanza del 118 che a sua volta era stata allertata dai presenti dopo che l'uomo si era sentito improvvisamente male. Si è scoperto così che i quattro avevano organizzato per il pomeriggio di martedì un incontro sessuale di gruppo attraverso l'uso di una app specializzata, "Grindr", un social network dedicato ad appuntamenti di questo tipo.

Il 36enne veneto aveva concordato col gruppo di brasiliani, venuto appositamente a Padova da Milano, un appuntamento in un appartamento preso in affitto appositamente sempre attraverso un sito specializzato. Durante l'incontro però qualcosa è andato storto. L'uomo si era messo d'accordo per un massaggio particolare ma dopo essere si messo a torno nudo ha iniziato a sentirsi male costringendo gli altri a chiamare il 118. all'arrivo dei sanitari era senza maglia ma con addosso i pantaloni. I sanitari gli hanno prestato soccorso e l'uomo si è ripreso. La polizia invece, dopo aver identificato tutti, ha stabilito che non vi ernoa reati ma ha denunciato uno dei due maschi brasiliani perché non aveva il permesso di soggiorno.