Maira Trevisan, una donna brasiliana di 36 anni già mamma di tre figli, il 19 settembre scorso ha partorito una bimba presso il Cascavel University Hospital di Parana e ha fatto registrare un nuovo record. La sua bimba, Gabrielly, è la più grande nata negli ultimi 27 anni in questo ospedale. La neonata pesa infatti quasi sei chilogrammi, 5.72 con precisione, ed è lunga 54 centimetri, mentre il neonato che aveva ottenuto il precedente record pesava “solo” 5 kg. A causa del suo peso la bimba ha sorpreso un po’ tutti in ospedale, a partire dai medici ma anche la sua mamma, che ha ammesso che non si aspettava che sua figlia fosse così pesante e così lunga la prima volta che l’ha presa in braccio. “Ma adesso mi sto abituando”, ha aggiunto scherzando la neo mamma al tabloid britannico The Mirror.

La neo mamma pensava di aspettare due gemelli – La donna ha spiegato che, prima del taglio cesareo, un medico le aveva detto che mai aveva fatto un’ecografia a un bambino così grande ma che comunque aveva sottovalutato questa cosa fino alla nascita della figlia. “Le infermiere non smettevano di scattare foto a Gabrielly, è diventata un po’ una celebrità perché nessuno aveva visto mai nulla di simile”. La donna, che insieme al marito Antonio gestisce un albergo in Brasile, ha rivelato che durante la gravidanza aveva preso 11 kg ma di aver capito che c’era qualcosa di strano. “La mia pancia cresceva velocemente e ho pensato più volte di essere incinta di gemelli. Al sesto mese la bimba già pesava quasi 2 chili”, ha spiegato. A causa del suo peso la bimba è rimasta per qualche giorno sotto osservazione in ospedale, ma ora sta bene ed è tornata a casa.