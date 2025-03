Vomero, sprofonda via Scarlatti: voragine di 3 metri. Interrotta l’acqua in zona Voragine di 3 metri in via Scarlatti al Vomero. Sul posto Abc, Polizia Locale e Polizia di Stato. Interrotta la fornitura idrica. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Una voragine di quasi tre metri di diametro si è aperta stanotte in via Scarlatti al Vomero, all'altezza di Zara. Non sono chiari ancora i motivi del cedimento, che potrebbero essere stati causati da infiltrazioni nei sottoservizi. Secondo le prime informazioni, il dissesto sarebbe legato alle condutture fognarie. La buca, come si vede dalle immagini pubblicate da Fanpage.it, si è aperta, si è aperta in corrispondenza di un tombino stradale all’altezza del civico 141 ed è molto larga e profonda. Inizialmente aveva un diametro di circa 2 metri, poi allargatosi progressivamente a 3 metri. Questa notte non si è registrata pioggia, motivo per il quale la voragine non dovrebbe essere stata causata da dissesti di tipo idrogeologico.

Sono stati prontamente attivati tutti i servizi comunali e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i tecnici e gli operai di ABC. Sul posto al momento sono arrivate squadre di Abc e agenti della Polizia Municipale e della Polizia di Stato. Mentre si attendono il personale della Protezione Civile e gli addetti della Napoli Servizi. La zona è stata recintata con il nastro bianco e rosso ed interdetta alla circolazione anche pedonale per motivi di sicurezza.

Foto Fanpage.it

Abc: "Interrotta la fornitura idrica a via Scarlatti"

La voragine è di circa tre metri di profondità. L’ABC, l'azienda speciale dell'Acqua pubblica di proprietà del Comune di Napoli, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sta già scavando. Si sta cercando di capire se si tratti di un problema fognario o idrico. Al momento dalla buca esce ancora acqua, molto probabilmente potrebbe essere quella residuale.

A causa del crollo, l'Abc è stata costretta ad interrompere la fornitura idrica nella zona di via Scarlatti. Come si legge in una nota della società: "Nella zona di Via Scarlatti, si è resa necessaria con urgenza l'interruzione del servizio idrico. Il ripristino è previsto nella giornata di oggi 25 marzo 2025".

Venanzoni: "Urgente tema fragilità suolo al Vomero"

Sulla vicenda interviene il consigliere regionale Diego Venanzoni che a Fanpage.it dichiara:

Al Vomero solo feste, sagre e manifestazioni di associazioni. Il tema della fragilità del territorio come di alcune questioni strettamente legate come la mobilità ed il controllo del territorio sono passate in secondo piano. C'è chi ha responsabilità politiche ma evidentemente è distratto.

Mentre la Rete Sociale NoBox – Diritto alla Città, con Franco Di Mauro, commenta:

Ennesimo segnale di fragilità del sottosuolo vomerese. La voragine di via Scarlatti denuncia inequivocabilmente che il nostro suolo è sottosuolo va curato e monitorato. Scellerata e colpevole quindi la decisione di autorizzare ulteriori sollecitazioni che mettono a dura prova l'assetto idrogeologico della collina e la statica degli edifici. Questa, insieme a diverse altre, la ragione per cui ci opponiamo a tutti gli scavi "in cantiere" contro i quali ci stiamo battendo da anni: Piazza degli Artisti, Via Bonito , Piazzetta Durante, via Aniello Falcone. Diffidiamo il Comune di Napoli a rilasciare i relativi permessi a costruire.