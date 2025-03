Il camion dei rifiuti sprofonda in via Scarlatti: così si è aperta la voragine di 3 metri al Vomero Il video del camion dei rifiuti dell’Asìa inghiottito con le ruote posteriori dalla voragine di 3 metri che si è aperta stanotte in via Scarlatti al Vomero. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

116 CONDIVISIONI condividi chiudi

La voragine di 3 metri in via Scarlatti al Vomero si è aperta stanotte, durante il passaggio di un camion dei rifiuti dell'Asìa. Il mezzo è stato parzialmente inghiottito dalla buca che si è aperta sotto di esso, rimanendo incastrato con le ruote posteriori. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, per consentire la rimozione in sicurezza del mezzo dell'azienda dell'igiene urbana. Non risultano feriti. È possibile, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, che il transito dell'autocompattatore non abbia fatto altro che andare ad insistere su un tratto di manto stradale già fragile a causa di possibili infiltrazioni precedenti. Il dissesto, secondo i tecnici del Comune di Napoli, sarebbe stato causato dal crollo della fognatura. Adesso sono in corso gli accertamenti per capirne le cause.

La situazione in via Scarlatti dopo la voragine

La voragine si è aperta questa notte, martedì 25 marzo 2025, al centro della carreggiata di via Scarlatti, zona pedonale del Vomero e meta di turisti e cittadini per lo shopping, grazie alla presenza di numerose boutique, pub, ristoranti e centri commerciali. Per fortuna, data l'ora nella quale è avvenuto il cedimento, la strada, solitamente affollatissima di pedoni, era invece semi-deserta.

La buca si è aperta in prossimità di un tombino che si trova di fronte al civico 141, nei pressi degli store Zara e Vodafone. Il diametro della voragine attualmente è di circa 3 metri. La buca ha inghiottito anche il tombino di ghisa che è sprofondato. Al di sotto del manto stradale potrebbe esserci una apertura di circa 10 metri con una profondità di 6. Sul posto sono arrivati gli operai dell'Abc, la Protezione Civile e la Polizia Locale. L'area interessata è stata transennata. La strada chiusa. L'Abc ha interrotto la fornitura idrica al condominio del 141. Ma dovrebbe essere ripristinata entro la giornata. Al momento non sono previsti sgomberi di abitazioni.

Nasti (Verdi): "Allarme avvallamenti tra via Scarlatti e via Luca Giordano"

Il consigliere ecologista Rino Nasti (Verdi), intanto, lancia l'allarme sulla presenza di numerosi avvallamenti sulle strade del Vomero: "Avvallamenti ovunque. Via Scarlatti , così come via Luca Giordano, sono state oggetto di intervento di arredo urbano per area pedonali. Di fatto invece sono luoghi di transito di mezzi pesanti. Occorre, come già abbiamo chiesto da tempo, una nuova ordinanza che limiti il peso dei mezzi autorizzati al transito per il carico scarico merci".