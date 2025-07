Vomero, tensioni in via Scarlatti tra residenti e artisti di strada: arrivano Polizia locale ed Esercito

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Tensioni in via Scarlatti al Vomero nella serata di ieri tra alcuni residenti e artisti di strada. L'episodio, a quanto apprende Fanpage.it, è avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 3 luglio, attorno alle ore 21,30, nella zona all'altezza del centro commerciale Coin. Circa una 20ina di persone, tra le quali anche ragazzi, si sono affollate. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, coordinati dal Comandante Generale Ciro Esposito, e i militari dell'Esercito della missione "Strade Sicure".

Tensioni in via Scarlatti, arrivano Polizia locale e Esercito

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime informazioni, sembra che alcuni residenti della zona fossero infastiditi dalla presenza degli artisti di strada. Da qui, alcune rimostranze. L'arrivo della Polizia locale, però, ha riportato subito l'ordine e non si sono registrate violenze. Gli agenti hanno saputo gestire la situazione con grande capacità. Tutto è rientrato senza problemi di ordine pubblico ed in maniera pacifica.

Nella zona di via Scarlatti, rinomata strada dello shopping vomerese, sono presenti da tempo gli artisti di strada. Giocolieri e musicisti allietano le giornate di chi passeggia. Tante famiglie con bambini si fermano per assistere agli spettacoli con le bolle di sapone e alle esibizioni di cantanti e altri artisti. Un fenomeno molto apprezzato dalla collettività. Sulla stessa zona è acceso, invece, un focus da parte delle forze dell'ordine sulla violenza, in particolare minorile, con aggressioni che avvengono spesso anche nei pressi del centro commerciale Coin, che non hanno nulla a che vedere, ovviamente, con gli artisti di strada. Su questi episodi di violenza, che prendono di mira spesso ragazzini, sono accesi i riflettori di carabinieri, polizia e polizia locale.