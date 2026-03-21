Gare di motocross contromano per le strade del Vomero: arrivano i carabinieri

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Gare di motocross tra le strade del Vomero in piena notte, sei i motociclisti scoperti dai carabinieri: tutti senza targa, con passamontagna e casco integrale, beccati a sfrecciare per le vie della zona collinare partenopea come su un circuito. La vicenda risale alla scorsa notte, dopo che i carabinieri li hanno intercettati nel bel mezzo di una "gara" attorno all'una di notte. I militari dell'Ama su vico Belvedere, in abiti civili, incrociano tre scooter contromano, con sei persone a bordo tra ragazzi e ragazze, facendo scattare un primo controllo.

Mentre sul posto arriva anche una gazzella della Pattuglia Mobile di Zona, sei motocross sfrecciano nel vicolo: moto da gara, senza targa, con a bordo "piloti" con passamontagna e casco integrale. Un rombo che sveglia anche i residenti: quando però i guidatori si accorgono delle forze dell'ordine, impegnate nei controlli ai tre scooter, cercano di scappare. Uno di loro, afferrato da un carabiniere, trascina il malcapitato agente per alcuni metri, prima di finire entrambi a terra. Neanche da "fermo" però il ragazzo si arrende, e prova a fuggire via prima che un altro militare dell'Arma lo blocchi definitivamente.

Un altro, invece, non oppone resistenza e si lascia fermare dalle forze dell'ordine. Gli altri quattro, in qualche maniera, riescono a fuggire: ma i carabinieri sono già sulle loro tracce. Il primo, il ragazzo che ha tentato fino all'ultimo la fuga, è un 29enne incensurato del quartiere San Carlo all'Arena: dovrà rispondere anche di resistenza e lesioni. L'altro invece ha 55 anni: per lui scattano le sanzioni previste dal codice della strada. Le due moto sono state sequestrate, mentre le indagini si concentrano sugli altri quattro, riusciti per ora a far perdere le proprie tracce.