Violenza sessuale su una minorenne, pedofilo arrestato nel Napoletano dopo 5 mesi È accaduto a Boscoreale: le indagini sono partite nel mesi di aprile di quest’anno e hanno portato all’arresto del molestatore.

A cura di Valerio Papadia

Violenza sessuale aggravata nei confronti di una minorenne: questa la grave accusa che ha portato all'arresto di un uomo a Boscoreale, nella provincia di Napoli. Sono stati i carabinieri della locale stazione, su disposizione della Procura di Torre Annunziata: per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari nella sua abitazione. Le indagini, condotte dai militari dell'Arma e coordinate dai magistrati della Procura oplontina, sono partite nel mese di aprile di quest'anno, in seguito alla denuncia della giovane vittima, che come detto all'epoca dei fatti era minorenne: la vittima ha raccontato ai carabinieri come l'uomo, contro la sua volontà, la palpeggiasse e la toccasse nelle parti intime.

Le indagini, a cui hanno partecipato anche i carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia, hanno permesso di appurare la condotta illecita posta in essere dall'arrestato, anche grazie all'ascolto di testimonianze, ad individuazione fotografiche e all'analisi di filmati di videosorveglianza. Una perquisizione svolta dai militari dell'Arma nell'abitazione dell'indagato, poi, ha permesso di rinvenire i vestiti indossati dall'uomo al momento della violenza sessuale. Come detto, l'uomo è stato arrestato dopo circa 5 mesi di indagini e sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, dove è in attesa di giudizio per il reato di violenza sessuale aggravata.