È partita la campagna di adesione alle vaccinazioni Covid dedicata al personale delle Università e delle Forze dell'Ordine; da oggi, 4 marzo, è possibile iscriversi sulla piattaforma dedicata della Regione Campania, raggiungibile a questo link. La campagna è stata approntata con la collaborazione di Prefetture, dei Comandi Provinciali, delle Polizie Municipali e degli atenei della Campania. A renderlo noto è l'Unità di Crisi della Regione Campania.

Proseguono, intanto, le vaccinazioni agli over 80 e al personale scolastico. Le somministrazioni agli over 80 sono riprese ieri, 3 marzo, e andranno avanti fino a domani, col ritmo di mille iniezioni al giorno; poi ci sarà una nuova pausa, in attesa delle successive forniture. Il settore scuola dovrebbe essere completamente coperto entro la fine di questa settimana: sono stati già vaccinati oltre 13mila dei circa 16mila che avevano aderito alla campagna.

La campagna vaccinale in Campania è partita il 27 dicembre scorso, col Vaccine Day, in contemporanea in tutta Europa. Sono attualmente 3 i vaccini utilizzati, che hanno superato l'esame dell'Ema, l'Agenzia del farmaco europea: il Pfizer-Biontech (dal 21 dicembre 2020), il MOderna (dal 6 gennaio 2021) e l'AstraZeneca (dal 29 gennaio 2021).

Attualmente, secondo gli ultimi dati disponibili sul sito del Governo (aggiornati alle 6:01 del 4 marzo) in Italia sono state somministrate 4.757.890 dosi di vaccino. In Campania risultano consegnate 534.515 dosi, di queste sono 430.881 quelle somministrate (80,6%). Nel dettaglio, risultano vaccinati 167.479 appartenenti alla categoria degli operatori sanitari e socio sanitari, 119.777 tra il personale non sanitario, 11.220 ospiti delle strutture residenziali, 79.547 over 80, 7 alle Forze Armate e 52.851 persone tra il personale scolastico.